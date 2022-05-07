نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار تمديد تسجيل الضمان الاجتماعي وكم مدة التسجيل في الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار تمديد تسجيل الضمان الاجتماعي بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. جاء قرار تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لفتح باب التسجيل لمن يرغب من المواطنين السعوديين . للحصول علي الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي المطور كما يتم التسجيل وفقاً إلي شروط تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور . كذلك بجانب تنويه وزارة الموارد البشرية عن مدة تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور . التي يتم بها استقبال طلبات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور لكافة السعوديين . كافة ما يخص تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي وكيف يتم . تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور سنعرض خطواته تفصيلياً داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

قرار تمديد تسجيل الضمان الاجتماعي بتصريح رسمي من وزارة الموارد البشرية

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية . منذ يوم الثاني والعشرون من رمضان الماضي كما أعلنت عن مدة تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور . والتي تم تحديدها لكافة المستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي سواء قدامي أو جدد . وجاءت المدة علي منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد التي تم تحديدها التي تستمر حتي يوم . 30 من أكتوبر القادم كذلك وضحت وزارة الموارد البشرية بأن معاش الضمان الاجتماعي . لن يتأثر ولن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد من مستفيدي الضمان الاجتماعي . كما يتم استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي لكل من ثبت أنه في حاجه لذلك خلال تلك الفترة . أو بعد أن يتم الانتقال لمنصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض ما جاء في تصريحات الوزارة .

تصريحات قرار تمديد تسجيل الضمان الاجتماعي من الوزارة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأن تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور . يجب أن يكون عبر القنوات الرسمية الخاضعة للوزارة داخل المملكة لكي ما يتم الحصول علي أي معلومات متعلقة . بشأن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد كما وضحت بأن كافة الإجراءات النظامية والقانونية . سوف تتخذها الوزارة ضد كل من يقوم بتقديم معلومات مضللة عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد التي من شأنها تضلل . المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد وسنعرض خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة . ما هي شروط تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور .

شروط تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن تعرفنا علي قرار تمديد تسجيل الضمان الاجتماعي وتصريحات الوزارة في السطور السابقة . نتعرف علي شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد كالآتي :-

يحق لكافة المواطنين السعوديين فقط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد . كما شرطت الوزارة لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يجب الإقامة بشكل دائم بالسعودية . كذلك يجب أن يكون الدخل الشهري لمستفيد الضمان الاجتماعي لا يتخطى الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي . كما وضحت وزارة الموارد البشرية بأن قواعد تنظيم معاش الضمان الاجتماعي فيما يخص نواحي الاستخدام ستطبقها . كذلك من الضروري عند التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة من الوزارة تلك هي شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد وعبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنعرض . كيف يتم تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور .

كيف يتم تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي .

الرسمي . بعد أن يتم تسجيل الدخول يجب ملء كافة البيانات المطلوبة علي موقع الوزارة .

كما يجب تقديم كافة المعلومات عن المسكن وكم عدد الأفراد داخل الأسر وهم الأفراد التابعين .

كذلك للتسجيل علي منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد يتم تحديد نوع السكن بالسعودية سواء تمليك أو إيجار .

يتم تحديد نوع السكن بالسعودية سواء تمليك أو إيجار . كما من الضروري أيضاً تحديد ما هو نوع برنامج الدعم المطلوب في الضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. يتم تحديد برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد المطلوب عبر قائمة خدمات الضمان الاجتماعي علي الموقع .

المطلوب عبر قائمة خدمات الضمان الاجتماعي علي الموقع . تلك كانت خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي بعد صدور قرار تمديد تسجيل الضمان الاجتماعي . الذي تم عرضه داخل مقال “موقع ثقفني” اليوم .

قرار تمديد تسجيل الضمان الاجتماعي الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في رمضان الماضي . تم عرض تفاصيل القرار داخل مقال “موقع ثقفني” اليوم وسنوافيكم بأي أخبار جديدة قد تصدر من الوزارة بأذن الله .