خطوات وشروط التقديم علي تمويل السيارات من بنك التنمية الإجتماعي السعودي 1443

قام بنك التنمية الإجتماعي السعودي ،بتقديم تمويل السيارات للمواطنين السعوديين ،حيث أنه يقوم بمنح جميع ما يحتاجة المواطنين لإمتلاك سيارة جديدة خاصة بهم ،كما أن البنك يقوم بتقديم الكثير من التمويلات والقروض للمواطنين في المملكة العربية السعودية ،ومنها قرض الزواج ،وقرض كنف للمطلقات ،وأيضا يقوم البنك بتقديم تمويل للمشروعات الصغري داخل المملكة العربية السعودية ،وجاء ذلك في إطار التوسع في نشاط البنك عام 1994 ،ورفع رأس المال المخصص للبنك إلي مليار ريال سعودي، وقد حدد البنك ثلاث فئات للحصول علي تمويل السيارات ،سوف نقوم بتوضحهم من خلال مقالاتنا.

كيفية الحصول علي تمويل السيارات من بنك التنمية الإجتماعية السعودي

يقوم بنك التنمية الإجتماعي بتقديم تمويل سيارات للمواطنين السعوديين ،هذا التمويل يصل إلي 200 ريال سعودي ،ويرجع ذلك إلي نوع السيارة التي يتم التقديم للحصول عليها ،وأيضا الغرض منها ، ووضح بنك التنمية الإجتماعي التفاصيل الخاصة بذلك ،وهي:

خصص بنك التنمية الإجتماعية السعودي مبلغ 100ريال سعودي ،وهو يعد الحد الأقصي لقرض الأجرة العامة .

كما قام البنك بتخصيص مبلغ 150 ريال سعودي ،وهو القرض المخصص للأجرة الخاصة.

وخصص البنك أيضا مبلغ 200 ريال سعودي ،وذلك لقرض النقل المدرسي ،وهذا يعد الحد الأقصي للتمويل .

شروط الحصول علي تمويل سيارة من بنك التنمية الإجتماعية السعودي 1443

وضع بنك التنمية الإجتماعي السعودي ،عدة شروط يجب توافرها ، وتعتبر هذه الشروط بمثابة ضمان سداد العميل ،وهذه الشروط هي:

البنك له الحق في الحصول علي معلومات ائتمانية تخص المستفيد من التمويل.

يحق للبنك أن يقوم بإلغاء أي طلب قد تم تقديمة ،في حالة أن صاحب الطلب لم يقوم بإستكمال كافة الإجراءات ،بعد شهر واحد من تاريخ التقديم.

في حالة إخلال العميل بأي بند من بنود الإتفاق ، يحق للبنك الحجز علي السيارة ،ويكون العميل مطالب بسداد المبلغ كاملا.

البنك غير مسؤول عن أي من المخالفات المرورية ،أو الجنائية ،أو غيرها من المخالفات الخاصة بقانون المملكلة العربية السعودية .

في حالة تعرض العميل أو السيارة إلي مشكلة ما ،فإن البنك ليس له أي علاقة بها.

البنك ليس له علاقة بأي تعويضات ،أو مطالبات ،نتيجة إخلال العميل بعملية دفع أقساط التأمين.

وأخيرا: البنك غير مسؤول عن تجديد أي من الوثيقة التأمينية الخاصة سواء بالسائق ،أو السيارة.

المستندات والأوراق المطلوبة لتمويل السيارات من بنك التنمية الإجتماعية السعودي

لكي يتم الحصول علي تمويل السيارات المقدم من بنك التنمية الإجتماعي ،يجب توافر بعض المستندات الخاصة بمقدم طلب التمويل ،وهذه المستندات هي: