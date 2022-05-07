نظام نور تسجيل طالب جديد 1444 تسجيل طالب أولى أبتدائي من حساب ولي الأمر noor.moe.gov

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح رابط نظام نور غداً الأحد الموافق 2022/05/08، من أجل تسجيل طالب جديد للصف الأول الابتدائي للعام 1444، وفق روزنامة التسجيل المعتمدة من قبل الوزارة، جاء ذالك الإعلان من خلال الحساب الرسمي لوزارة التعليم السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ودعت الوزارة أولياء أكمور الطلاب الدخول عبر رابط نظام نور الإلكتروني، وتسجيل بيانات أبنائهم بصورة دقيقة وبيانات مطابقة لشهادة الميلاد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم طريقة التسجيل الإلكتروني.

رابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1444

الدخول على موقع نور الإلكتروني على شبكة الإنترنت noor.moe.gov.sa .

. تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبة لدخول النظام.

النقر على تسجيل الأبناء وتسجيل بيانات الطالب كاملة.

الضغط على تسجيل ليتم تسجيل الطالب.

شرح لطريقة التسجيل الإلكتروني عبر الجوال

طريقة التسجيل عن طريق حساب ولي الأمر حساب جديد

الدخول على نظام نور الإلكتروني.

أنقر على زر رابط تسجيل ولي أمر جديد.

تسجيل بيانات ولي الأمر “سجل ولي الأمر، اسم المستخدم المقترح” اضغط التالي.

سوف يتم نقلك إلي صفحة جديدة للتدقيق في بيانات ولي الأمر قم بتسجيل البيانات ثم تدقيق.

قم بتسجيل بيانات ولي الأمر الشخصية ثم أضغط على حفظ.

سوف تصلك رسالة نصية بها كلمة المرور الخاصة بك.

قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر الجديدة وأكمل الإجراءات كما هو موضح بالفيديو أعلاه.

تعرف على شروط الالتحاق المبكر للصف الأول الابتدائي

يجب أن تشمل المستندات توصية من المعلم بالروضة توضح قدرة الطالب على الالتحاق المبكر للصف الأول للذين يقل أعمارهم عن 180 يوم. ضرورة توافر شهادة معتمدة من الروضة تثبت حضور الطالب فصلين دراسيين. أن يكون الطالب أو الطالبة لديه أستمارة تثبت مهارته النمائية.

جدول مواعيد التسجيل في موقع نور للطلاب لجميع المراحل

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

الخدمات الإلكترونية التي يوفرها نظام نور

يقدم نظام نور التعليمي العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب فيمكن من خلال النظام متابعة أداء الطالب، والاستعلام الإلكتروني عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية، وتسجيل الطلاب الجدد سواء للروضة أو الصف الأولى الابتدائي، ويوفر النظام الوقت والجهد على ولي الأمر والطالب في ظل رؤية المملكة 2030.

نظام نور تسجيل طالب جديد عن طريق قائد المدرسة