نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة نزول أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa 1443 وفق الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة نزول أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa 1443 وهل سيتم عودة مقطوعة الضمان بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة سنوات، حيث تستغل بعض المواقع الإلكترونية اللعب على أوتار احتياجات المواطنين من مستفيدي الضمان وتقوم بنشر معلومات غير صحيحة ومُضللة عن صرف ونزول إيداع المساعدة المقطوعة، لدرجة أن البعض يقوم بنشر موضوعات تحت عناوين “أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة”، وذلك في إيحاء بنزول مقطوعة الضمان ونشر أسماء المستفيدين، ولكن الحقيقة الدامغة هي توقف برنامج المساعدات المقطوعة منذ عدة سنوات، كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أغلقت جميع الروابط الخاصة بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

حقيقة نزول أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa 1443

وعلى الرغم مما سبق ذكره، إلا أن البعض يتمادى في نشر معلومات عن مستفيدو المساعدة المقطوعة أقل ما توصف أنها معلومات مضللة بغرض جذب زيارات لموقعه الإلكتروني على حساب مشاعر المواطنين الأشد حاجة والذي يحدوهم الأمل بعودة صرف ونزول إيداع مقطوعة الضمان من جديد، ويجب أن نوكد أن حكومة المملكة الرشيدة تسعى جاهدة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تقدمها للفئات الفقيرة والأشد حاجة من الفقراء ومحدودي الدخل، وذلك من خلال برامج ضمانية عديدة.

خدمات منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443

هذا ويجب أن ننوه إلى أنه للحصول على خدمات منصة الدعم والحماية الاجتماعية والتسجيل في برامج الدعم والمساعدات المختلفة، لابد من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث تتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية برامج ضمانية عديدة ومتنوعة، تشمل جميع الفئات الاجتماعية.

منجزات وزارة الموارد البشرية في مجال الحماية الاجتماعية

تجدر الإشارة إلى منجزات وزارة الموارد البشرية خلال الفترة الماضية فقد قامت بتفعيل رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تقدم من خلالها المساعدات والإعانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك بطريقة موثوقة تمكن مستحقي الدعم الحكومي من الوصول والتسجيل في برامج الدعم الحكومية، وتهدف الوزارة إلى تقديم برامج متعددة من خلال منصة موحدة، وذلك عن طريق عمل ملف تعريف موحد لكل مستفيد، وبذلك أصبح من اليسير التقديم على أي من برامج الدعم المتاحة، حيث يتم مراجعة طلبات المتقدمين للحصول على الدعم وفق شروط الاستحقاق والأهلية لهذه البرامج، كما تتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية خدمة تقديم الاعتراضات والشكاوى عبر المنصة، أما عن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية فهي عديدة وتشمل التالي:

محدودي الدخل.

الفئات الأشد حاجة.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

كبار السن.

الأيتام ذوي الظروف الخاصة.

المطلقات والأرامل والمهجورات بلا عائل.

الحماية الأسرية.

الأحداث الجانحين.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”

ويجب أن ننوه من خلال هذا التقرير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن تمديد التسجيل والتقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمستفيدين من النظام القديم، وذلك حتى يوم 10 أكتوبر 2022، كما أكدت الوزارة إلى أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف ولن تقل قيمته، وأكدت الوزارة على الرجوع للقنوات الرسمية في الحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الانسياق وراء ما يتم نشره من شائعات ومعلومات مُضللة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

مسارات الدعم والحماية الاجتماعية 1443

هذا وتهدف وزارة الموارد البشرية إلى تحقيق الاستقلال المالي للأسرة السعودية، وذلك من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل لسهولة إيجاد فرص توظيف، أو عن طريق تقديم الدعم المالي لمشروع إنتاجي، وقد استطاعت الوزارة خلال الفترة القصيرة الماضية من تقدم الدعم التدريبي والمالي للمستفيدين القادرين على العمل، وذلك لعدد تجاوز 41 ألف من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك من خلال المسارات التالية:

مسار التوظيف استفاد منه أكثر من 34600 مستفيد.

مسارات المشروعات قدم دعمه إلى 6789 مستفيد.

برامج التدريب والتأهيل استفاد منها 13967 مستفيد، وذلك من خلال 713 دورة تدريبية وأكثر من 60 ورشة عمل و46 ملتقى و175 شراكة موقعة.

التسجيل في برامج الدعم الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

زيارة “رابط المنصة الوطنية الموحدة “النفاذ الوطني الموحد“، أو “ موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “.

أو “ “. الضغط على الخدمات الإلكترونية والحصول على رقم سري.

التسجيل في “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

إدخال الرقم المدني والرقم السري.

اختيار التقديم في الخدمة والبرنامج الذي ترغب في التسجيل فيه.

استكمال الخطوات بالبيانات الشخصية المطلوبة ورقم الإيبان البنكي.

أتاحت وزارة الموارد البشرية رقم هاتف للاستعلام: 8001222777 – وصندوق بريد 12487 – الرقم البريدي للوزارة 11157.

طريقة تعديل طلب والقيام بتصحيح البيانات على منصة الضمان الاجتماعي المطور

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور

النقر على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

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