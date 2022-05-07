نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى 2022 واجازة العيد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى 2022، من المواضيع التي يبحث عنها الناس في العالم العربي. وهو من أهم المناسبات الدينية بالإضافة إلى عيد الفطر المبارك، وفيه يتم ذبح الأضحية. ومن الجدير بالذكر أن يوم عرفة يسبق هذا اليوم، وهو من الأيام المباركة أيضا، وفيه يتوجه جميع المسلمين بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى راجين منه أن يحقق أمانيهم. كذلك هناك من يصمومون في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، ويكون عيد الفطر بتاريخ العاشر من شهر ذي الحجة في كل عام هجري. وبعد أن مضى عيد الفطر بدأ الناس في طرح تساؤل متى عيد الأضحى 1443. وسنتحدث عن التفاصيل من خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني الإخباري، تابعوا معنا.

موعد عيد الأضحى 2022

العديد من الناس يبحثون عن موعد عيد الأضحى 2022، وهو من المناسبات الدينية الهامة في أيام المسلمين. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد سيكون بتاريخ 19 يوليو 2022 الموافق 10 ذي الحجة 1443. وهذا العيد يختلف عن عيد الفطر، بحيث يتم فيه ذبح الأضحية من أجل إحياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. وكل المسلمين يوزعون الشراب والطعام على المحتاجين ويتصدقون من الأضحية.

موعد وقفة عيد الأضحى

حسب الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها مؤخرا، سيوافق يوم عرفة لسنة 1443 في التاسع من ذي الحجة. الموافق للثامن من شهر يوليو 2022، وهذا اليوم من أفضل الأيام بالنسبة للمسلمين، وفي هذا اليوم يقوم الحجاج بأداء وقفة عرفة من الأشخاص الذين يؤدون فريضة الحج. ويعتبر هذا الأخير من أهم أركان الإسلام ومن لا يقوم بوقفة عرفة فيعتبر حجه ناقصا. ويمكن أن نفترض بأن سبب تسمية هذا اليوم راجع إلى جبل عرفات.

اجازة عيد الاضحى لهذا العام

تحدد اجازة عيد الأضحى التي تمنح للموظف من طرف المؤسسة التي يعمل بها، وهي تختلف عن اجازة عيد الفطر. كما تختلف اجازة القطاع العام عن الخاص، وحسب ما هو متداول فإن اجازة عيد الاضحى ستستمر لمدة ستة أيام كاملة، وهذا بداية من السابع من شهر ذي الحجة 1443، وستنتهي هذه الإجازة بتاريخ الثالث عشر من شهر ذي الحجة، الموافق للثاني عشر من يونيو 2022.

بهذا نختم المقال الذي خصصناه لموضوع موعد عيد الأضحى 2022، كما ذكرنا لكم عدد أيام الإجازة التي ستمنح للموظفين في العيد الاضحى لهذه السنة.