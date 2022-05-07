نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي صك الإعالة وأهم الفئات المستفادة من صك الإعالة في المقال التالي
أصبح من الممكن حصول المرأة المطلقة أو الأرملة على صك إعالة، وهو الذي يساعدها في الحصول على حقوقها من الدولة التي تتناسب مع الحالة الاجتماعية الخاصة بها، وكل ذلك بشكل الكتروني بكل سهولة، دون الحاجة إلى أي إجراءات ورقية، وهذه من أهم الخدمات التي قدمتها وزارة العدل في السعودية، وسوف نتعرف الآن من خلال الخطوات الآتية عن طريقة استخراج صك إعالة وماهي الشروط المطلوبة من خلال هذا المقال.
كيفية استخراج صك إعالة بشكل الكتروني
تتمكن اي مواطنة سعودية من القيام باستخراج صك إعالة إذا كانت تستحقه، وذلك يتم بشكل إلكتروني، ومن خلال الدخول على موقع وزارة العدل السعودي، واتباع الخطوات الآتية:
- يتم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العدل وهو moj.gov.sa/ar/pages
- اختيار و الضغط على تبويب الخدمة الإلكترونية.
- بعد ذلك يتم اختيار خدمة الدوائر النهائية.
- اختر بعد ذلك الضغط على الدخول إلى الخدمة.
- يتم اختيار طلب إعالة بعد ذلك.
- بعد الدخول يرجى إدخال كل البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيد والشهود، وهي اسم العائلة، ورقم الهوية، وايضًا اسم المستفيد، ونوع الجنس.
- قم باختيار المحكمة التابعة لها.
- يتم طباعة الطلب وبعد ذلك لابد من مراجعته من المحكمة التي تم اختيارها.
من له الحق في الاستفادة من صك الإعالة
هناك الكثير من يود معرفة هذا السؤال وهو من له الحق في الاستفادة من صك الإعالة الالكتروني تكون الإجابة كالتالي:
- يكون للمرأة التي تم طلاقها، ولم تتزوج بعد ذلك ولا يوجد من يعيلها.
- كما أن الأرملة التي توفى عنها زوجها، ولم تتزوج.
- الغير متزوجة التى توفى عنها والدها، وترغب في توفير فرصة سفر أو عمل.
- الفتاة والمرأة التي تم نقل ولايتها إلى ابنها او احد اخواتها.
شروط الحصول على صك الإعالة
هناك عدة شروط لابد من توافرها حتى يتم الحصول على صك الإعالة بشكل كامل، ويتم اكتمال الخطوات الكترونيًا ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- لابد أن تكون المرأة المقدمة لصك الإعالة سعودية الجنسية.
- التأكد من كون المرأة المطلقة غير متزوجة من رجل آخر.
- لابد من ألا يكون الزوج السابق يقوم بإعالة المرأة وأبنائها، فإذا ثبت ذلك لا حقوق لها.
- وجود جميع الاثباتات التي تدل أن المرأة لا يوجد لها أي دخل ثابت.
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