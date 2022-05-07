نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم 1443 عبر بوابة أبشر والمستندات المطلوبة والشروط في المقال التالي
إسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم عبر بوابة أبشر، تعد منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية التي إنشائتها المملكة العربية السعودية في خدمة كافة المواطنين لتساعدهم في تنفيذ العديد من الخدمات، و لذلك يمكنك من خلال بوابة أبشر حجز موعد لإسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم، ولذلك وضحت الهيئة العامة للمرور عن السماح للمواطنين إسقاط المركبات القديمة خلال عام واحد، لكى تتمكن بالسير بالمركبة في شوارع المملكة، ولكن وضعت هيئة المرور مجموعة من الضوابط التي لابد من الالتزام بها لقبول طلب إسقاط المركبات وهناك بعض المستندات التي لابد من تقديمها.
طريقة إسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم عبر بوابة أبشر
يمكنك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التقديم على موعد لإسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم، الطريقة هي:
- أولاً قم بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط على أيقونة أبشر الأفراد.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بإدخال أسم المستخدم و كلمة المرور.
- ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.
- ثم بالنقر على المزيد قم اختيار خدمة المواعيد.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة حجز موعد جديد.
- ثم قم بالنقر على علامة صح بجانب ايقونة تشليح المركبة.
- قم باختيار المحافظة المقيم بداخلها.
- بعد ذلك قم بتحديد أقرب فرع للمرور.
- ثم قم بتحديد الميعاد المناسب لك.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة.
- ثم عليك الذهاب إلى الهيئة المرورية في الميعاد المحدد.
شروط إسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم
هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها لكي يتم إسقاط المركبة، الشروط هي:
- تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة بأسم المركبة.
- يشترط أن تكون استمارة السيارة سارية الصلاحية.
- تقديم ما يثبت بيع المركبة.
- احضار لوحة السيارة.
- تقديم وثيقة استمارة السيارة الخاصة بالمالك.
- ارفاق مع يثبت بيع السيارة من خلال المحلات الخاصة بتلشيح السيارات.
الأوراق المطلوبة لإسقاط المركبات القديمة
- تقديم نموذج طلب تلشيح المركبة وملئ البيانات.
- ارفاق ما يثبت عدم وجود مخالفات مروية مسجل باسم المركبة.
- إحضار استمارة السيارة.
- تقديم صورة من الهوية الوطنية.
- إحضار ملف لحفظ الأوراق.
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