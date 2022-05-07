نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مساعدة الوليد بن طلال الخيرية 1443 ورقم هاتف المؤسسة للتواصل في المقال التالي
إن الرقم الذي يخص مؤسسة الوليد من الأشياء الهامة التي يكثر عادة البحث عنها، فالرقم هو طريقة للتواصل مع مؤسسة الوليد توصلك بخدمة العملاء التي ستجيب لك على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تريد إجابة عنها، فالمؤسسات تقدم برامج خيرية متعددة تساعد بها المواطنين بالمملكة والمقيمين، وعبر هذا المقال سنقدم إليكم رقم الوليد بن طلال وشروط مساعدة الوليد بن طلال الخيرية.
رقم الوليد بن طلال
إن مؤسسة الوليد بن طلال بالمملكة السعودية لها رقم هاتف 0096611211 بإمكان جميع المستفيدين أن يستعلموا عن متطلبات المساعدة المقدمة من المؤسسة من خلاله، فضلاً عن أنه مسموح لهم القيام بتقديم شكاوى إن وجدت، كما أن المؤسسة تتيح لكم رقم واتساب، 966577009972 بإمكانكم استخدامه في التواصل مع المؤسسة.
طريقة التسجيل بمؤسسة الوليد
توجد بعض الخطوات التي تم توضيحها لكي يستطيع الأشخاص التقسيم للحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال، وإليكم طريقة التسجيل الصحيحة وهي كالآتي:
- تدخل لصفحة التسجيل التابعة لمؤسسة الوليد alwaleedphilanthropies.org.
- تدخل جميع البيانات التي يتم طلبها بالخانات الخاصة بها.
- تفعيل حساب بمنصة تويتر يخص المتقدم.
- تضغط على كلمة تسجيل.
- تنتقل على الحساب الذي يتواجد بشريط اللوائح.
- تسجل الدخول عبر كتابة البريد الإلكتروني للشخص المستفيد وكلمة السر.
- تنقر بعدها على كلمة تسجيل الدخول.
- تضغط فوق تعبئة طلب جديد.
- تختار نوع الطلب إن كان سيارة أو مسكن.
- تعد البيانات التي تخص النموذج.
- تنقر على زر الحفظ.
- تضغط بعدها فوق إتمام الطلب بعد أن تنتهي.
- ستظهر إليك رسالة تفيد بالتقديم للطلب بنجاح.
شروط مساعدة الوليد بن طلال الخيرية
إن مؤسسة الوليد قد وضعت بعضاً من الشروط التي لابد أن تتوفر في الشخص المتقدم لطلب مساعدة سواء سيارة أو حتى مسكن، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- الإجمالي للدخل الشهري للشخص عائل الأسرة لا يكون أكثر من 3000 ريالاً سعودياً.
- عدم الامتلاك لأي عقار سكني.
- التقديم لبرنامج الإسكان يكن مرة واحدة فقط.
- عدم الانقياد لشروط وزارة الإسكان أو شروط الاقتراض من البنك على الشخص المستفيد.
- عدم بيع الوحدة السكنية أو حتى تأجيرها وينطبق هذا أيضاً على السيارة.
- خضوع المستفيد لعملية إشراف من قبل الجمعيات المعنية بمستوى المملكة بمراحل التسكين، ولابد من المتابعة للالتزامات التي تخص المشترك من المياه والكهرباء.
- في حال قد توفي الشخص رب الأسرة فإن المستفيدين يخضعوا لشروط التوريث لهذه الوحدة السكنية مع التقديم لما يثبت عدم مقدرتهم المالية.
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