نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022 وفقًا لتحديد رئاسة شؤون الحرم في المقال التالي
إن رئاسة شؤون الحرم قد أعلنت عن الموعد الذي يخص زيارة النساء للروضة الشريفة، وما هي الأوقات المسموح لهم للدخول بها، والروضة الشريفة أو ما تعرف أيضاً بالروضة المباركة، هي أماكن مقدسة يقصدها جميع المسلمين، مكانها بين المنبر هو المكان الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم طولها 53 ذراعاً أي تقدر حوالي متر ونصف، لونها أخضر يزورها كافة المسلمين من جميع أنحاء العالم، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم معلومات عن مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022 فسوف نتطرق للمزيد.
مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022
باستطاعة النساء أن يدخلوا لزيارة الروضة الشريفة، حيث أنه قد تم التخصيص لبعض الممرات لهم بأوقات تكون محددة للزيارة، وإليكم فترات زيارة السيدات وهي كالآتي:
- بالنسبة للفترة الأولى تكن من وقت الإشراق في الصباح حتى قبيل صلاة الظهر.
- الفترة الثانية ميعادها من بعد الظهر حتى قبيل صلاة العصر.
- أما الفترة الثالثة تبدأ من بعد العشاء وحتى الثانية عشر صباحاً.
متى فتح باب الحجز بالروضة الشريفة
بإمكانك أن تحجز طلب لزيارة الروضة الشريفة من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمرنا، حيث أن التطبيق يتيح لكم معرفة المواعيد التي تخص الزيارة، وإليكم الطريقة الخاصة بحجز ميعاد بالروضة الشريفة عبر توكلنا وهي كالآتي:
- أولاً عليك أن تحمل تطبيق توكلنا على هاتفك سواء كان آيفون أو أندرويد.
- تقوم بتثبيت التطبيق.
- تنشئ حساب خاص بك على التطبيق.
- تدخل جميع البيانات الشخصية التي يتم طلبها.
- تضغط فوق خانة خدمات.
- تنقر بعدها على حجز زيارة بالروضة الشريفة أو الزيارة بالمسجد النبوي.
- سيتم عرض كافة المواعيد المتاحة.
- تضغط فوق الميعاد الذي يناسبك وتؤكد الموعد بالتطبيق.
- ضرورة كون الشخص محصناً ومتواجد بالمملكة السعودية أو حتى من خارجها.
تعليمات هامة لزيارة السيدات للروضة الشريفة
إن الرئاسة بشؤون الحرم قد حددت تعليمات هامة للسيدات عند حاجتهم لزيارة الروضة الشريفة، وإليكم هذه التعليمات وهي كالآتي:
- أولاً تتجه بالسير داخل الممر المحدد دخولاً وخروجاً دون أن تقوم بعكس السير.
- تلتزم بالهدوء التام وعدم ارتفاع الصوت
- التعاون مع المرشدات المتواجدات بالمنطقه بلباقة وتهذيب.
- النهي التام لدخول أي طعام أو شراب أو حتى الحقائب، وكذلك أجهزة التصوير أو التدخين يمتنع عن الافتراس والتسول وكذلك البيع.
- يمتنع تماماً الإدخال لأي منشورات أو حتى مجلات.
- لا يسمح بالكتب إلا بعد أخذ الإذن من قبل الإدارة المسؤولة.
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