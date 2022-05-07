نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن دعم ريف البوابة الإلكترونية 1443 والقطاعات المستهدفة بالدعم الريفي في المقال التالي
لقد تم وضع بعض الشروط لكي يستطيع الشخص التسجيل بمنصة ريف وكذلك الاستعلام عن جميع الأشياء الخاصة بها، حيث أن وزارة الزراعة بالسعودية وفرت هذا الدعم لصغار المزارعين ومربين المواشي، الذين يرغب في أن يستثمروا بمشروعات صغيرة تزيد من أرباحهم عبر هذا البرنامج، ولذلك فإننا من خلال مقالنا هذا سنوضح لكم طريقة استعلام عن دعم ريف البوابة الإلكترونية.
استعلام عن دعم ريف البوابة الإلكترونية
يستطيع المواطنين وكذلك المقيمين أن يستعلموا عن جميع الخدمات التي تخص منصة ريف عبر الدخول الموقع الرسمي التابع لمنصة، أو حتى الاستعلام من خلال الرقم 19930 وإليكم خطوات الاستعلام باستخدام رقم الهوية وهي كالآتي:
- تدخل للموقع الإلكتروني التابع لمنصة ريف.
- تذهب لتبويب الخدمات الإلكترونية التي ستجدها بواجهة المستخدم الأساسية.
- تختار خدمة الاستعلام عن الدعم باستخدام رقم الهوية.
- تدخل جميع البيانات التي يتم طلبها بالأماكن المخصصة لها وبالشكل الصحيح.
- تتأكد من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها.
- تضغط فوق خانة بحث.
- سترى جميع التفاصيل التي تخص تدعم الريف للشخص المستعلم.
القطاعات المستهدفة بدعم ريف
إن منصة ريف بالمملكة السعودية قد استهدفت قطاعات متعددة يحصل على الخدمات حتى يزودون من الربح والعائد المادي لتلك الأسر، وإليكم القطاعات وهي كالآتي:
- أولاً العاملين بمجال الزيوت بأنواعها.
- العاملين بالعناية بالبشرة وكذلك أدوات المنزل.
- صائدي الأسماك.
- الأثاث والسجاد.
- قطاع الأسمدة.
- صنع القهوة.
- صناع الصابون والعطور.
- العاملين بمجال الفواكه والنباتات.
- وكذلك المشتغلين بالزبدة والسمنة.
شروط التسجيل بدعم ريف
تم تحديد الشروط لكي يستطيع الشخص من التسجيل بمنصة ريف والحصول على الدعم وهي كالآتي:
- ضرورة كون المتقدم ذو جنسية سعودية.
- عمر المتقدم لا يكون أقل من 21 عام حتى يستفيد من الدعم.
- الدخل الشهري للشخص المتقدم لا يكون أكثر من 6000 ريالاً سعودياً.
- التقديم لكافة الإثباتات اللازمة حتى يزاول المهنة من المتقدم.
- ضرورة الاطلاع على جميع الافتراضات الفنية والصحية من البرنامج ومن ثم بعد ذلك توافق عليها.
- ألا يكون المتقدم قد شغل وظيفة من تلك الوظائف المعتمدة بالقطاعين العام أو حتى الخاص.
- ضرورة كون الشخص المتقدم عاملاً بالمهن الزراعية بالبرنامج.
- الإقامة بمنطقة ريفية تابعة للدعم.
- استكمال جميع البيانات الشخصية.
- امتلاك الشخص حساب مسجل بالبنك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام عن دعم ريف البوابة الإلكترونية 1443 والقطاعات المستهدفة بالدعم الريفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.