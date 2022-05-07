استعلام عن دعم ريف البوابة الإلكترونية 1443 والقطاعات المستهدفة بالدعم الريفي

لقد تم وضع بعض الشروط لكي يستطيع الشخص التسجيل بمنصة ريف وكذلك الاستعلام عن جميع الأشياء الخاصة بها، حيث أن وزارة الزراعة بالسعودية وفرت هذا الدعم لصغار المزارعين ومربين المواشي، الذين يرغب في أن يستثمروا بمشروعات صغيرة تزيد من أرباحهم عبر هذا البرنامج، ولذلك فإننا من خلال مقالنا هذا سنوضح لكم طريقة استعلام عن دعم ريف البوابة الإلكترونية.

استعلام عن دعم ريف البوابة الإلكترونية

يستطيع المواطنين وكذلك المقيمين أن يستعلموا عن جميع الخدمات التي تخص منصة ريف عبر الدخول الموقع الرسمي التابع لمنصة، أو حتى الاستعلام من خلال الرقم 19930 وإليكم خطوات الاستعلام باستخدام رقم الهوية وهي كالآتي:

تدخل للموقع الإلكتروني التابع لمنصة ريف.

تذهب لتبويب الخدمات الإلكترونية التي ستجدها بواجهة المستخدم الأساسية.

تختار خدمة الاستعلام عن الدعم باستخدام رقم الهوية.

تدخل جميع البيانات التي يتم طلبها بالأماكن المخصصة لها وبالشكل الصحيح.

تتأكد من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها.

تضغط فوق خانة بحث.

سترى جميع التفاصيل التي تخص تدعم الريف للشخص المستعلم.

القطاعات المستهدفة بدعم ريف

إن منصة ريف بالمملكة السعودية قد استهدفت قطاعات متعددة يحصل على الخدمات حتى يزودون من الربح والعائد المادي لتلك الأسر، وإليكم القطاعات وهي كالآتي:

أولاً العاملين بمجال الزيوت بأنواعها.

العاملين بالعناية بالبشرة وكذلك أدوات المنزل.

صائدي الأسماك.

الأثاث والسجاد.

قطاع الأسمدة.

صنع القهوة.

صناع الصابون والعطور.

العاملين بمجال الفواكه والنباتات.

وكذلك المشتغلين بالزبدة والسمنة.

شروط التسجيل بدعم ريف

تم تحديد الشروط لكي يستطيع الشخص من التسجيل بمنصة ريف والحصول على الدعم وهي كالآتي: