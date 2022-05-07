نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات التداول في السوق السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن أوقات التداول في السوق السعودي 2022 يرغب بالتعرف عليها كثير من رواد الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، خاصة بعد انتهاء إجازة سوق الأسهم والمقررة من خلال الحكومة للاحتفال بعيد الفطر، وسوق الأسهم السعودي تأسس في 2007 وإلى الآن ما زال محافظ على التداول وصناعته الكبيرة، كما أنه يقدم خدمات متعلقة بالمستثمرين الأجانب والمواطنين من أجل دراسة الوضع المالي بالخليج العربي خاصة والشرق الأوسط عامة، وهذا حيث يعتبر أهم وأكبر أسواق السعودية بالشرق الأوسط.

أوقات التداول في السوق السعودي 2022

هناك بعض الأوقات المحددة التي يعمل بها سوق التداول السعودي والتي يرغب كثير من المستثمرين السعوديين وكذلك الأجانب وغيرهم من رجال الأعمال بالتعرف عليها، وهذه الأوقات تتمثل بالتالي:

تداول الأسهم بالسوق السعودي لعام 2022 يبدأ من 10 صباحاً إلى 3 عصراً.

تداول استندات والسوق بالسوق السعودي 2022 يبدأ من 10 صباحاً إلى 3 مساءاً.

تداول صناديق المؤشرات بالسوق السعودي 2022 يبدأ من 10 صباحاً إلى 3 مساءاً.

اوقات سوق الصكوك والسندات في تداول السعودية 2022

هناك بعض الأوقات المحددة من أجل التداول لسوق الصكوك والسندات في تداول السعودية وهي كالتالي:

دوام قبل الافتتاح تبدأ من 9:30 صباحاً إلى

دوام السوق المفتوح يبدأ من 10 صباحاً إلى 3 عصراً.

دوام جلسة بعد التداول تبدأ من 3 إلى 4 عصراً.

أوقات عمل سوق المشتقات المالية بتداول السعودية

سوق التداول بالمشتقات المالية في سوق المال السعودي يبدأ عمله وفقاً للمواعيد التالية:

دوام ما قبل الافتتاح تبدأ من 9 صباحاً ل 9:30.

السوق المفتوح يبدأ من 9:30 صباحاً إلى 3:30 عصراً.

جلسة ما بعد التداول تبدأ من 3:30 عصراً إلى 4 مساءاً.

فتح سوق الأسهم السعودية بعد عطلة العيد

إن سوق الأسهم السعودية يبدأ العمل بعد عطلة العيد في 8 مايو 2022 والموافق 7 شوال 1443 وفقاً لقرار هيئة التداول السعودية، حيث قامت بالتأكيد على أن أوقات العمل والدوام لسوق الأسهم تعود لطبيعتها كما كانت قبل شهر رمضان أي من 10 صباحاً ل3 مساءاً.

رابط سوق الأسهم السعودي 1443

يستطيع الجميع الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص سوق الأسهم السعودية saudiexchange.sa ومعرفة مواعيد التداول الرسمية بالمملكة والشرق الأوسط خصوصاً المستثمرين العرب ورجال الأعمال والأجانب وغيرهم، حيث أن تداول الأسهم أصبح يمثل أبرز الأنشطة بمجال ريادة الأعمال طيلة أعوام كثيرة.