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عمر شويل - جدة عطية الوليد السكنية grants.alwaleed والعديد من المساعدات في كافة مجالات الخدمات، وكانت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية صاحبة الأعمال الجليلة على مدار السنوات الماضية منذ إطلاقها، وحرص الأمير منذ بداية إطلاق المؤسسة أن يكون لها عمل شامل في كافة النواحي ومساعدة مؤسسات المملكة لتوفير المساعدات المفيدة للمحتاجين، وتقوم المؤسسة بتقديم مساعدات خاصة مها بينما تتشارك مع وزارة الإسكان في توفير سكن مجاني للمحتاجين.

عطية الوليد السكنية grants.alwaleed تقديم خدمات توفير سكن مجاني مع sakani.sa

رغم كل التحديات في عام ٢٠٢٠ حول العالم، إلا ان دور @alwaleed_philan في الأعمال الإنسانية كان فعّالاً جداً وخلال مسيرة ٤١ عام انجزت اعمالها في: ١٨٩ دولــــة

٦٠ + مشروع قائم

٣٦٥ + شريـك دولـي

١٠٠٠ + مـشـروع مُـنـفّـذ

١ + مليار مستفيد حول العـالم

١٦،٥+ مليـار ريـال أنُـفـقت للخـير pic.twitter.com/33I1z3UJOK — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) رغم كل التحديات في عام ٢٠٢٠ حول العالم، إلا ان دور @alwaleed_philan في الأعمال الإنسانية كان فعّالاً جداً



وخلال مسيرة ٤١ عام انجزت اعمالها في:



١٨٩ دولــــة

٦٠ + مشروع قائم

٣٦٥ + شريـك دولـي

١٠٠٠ + مـشـروع مُـنـفّـذ

١ + مليار مستفيد حول العـالم

١٦،٥+ مليـار ريـال أنُـفـقت للخـير pic.twitter.com/33I1z3UJOK — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 5, 2021

قام الوليد بن طلال، وهو من أحفاد المؤسس للدولة السعودية، ابن الاسرة الحاكمة البار، بتقديم العديد من المساعدات المالية من خلال الدخول بالتشارك مع العشرات من المؤسسات الإنسانية العالمية في كافة أنحاء العالم، وقام أيضا من خلال مشاريعه الكثيرة بإطلاق مؤسسة إنسانية بالمملكة لمساعدة ابناء الوطن في توفير الخدمات اللازمة للمحتاجين منهم.

مشروع توفير شقة وسيارة للمحتاجين

قام الأمير الوليد بن طلال بإطلاق مشروع توفير 10 ألاف شقة سكنية وسيارات أيضا للمحتاجين، وذلك بالتشارك في رؤية المملكة 2030 مع وزارة الإسكان السعودية، وقد كان الهدف المستقبلي للوزارة هو تمليك السكن بالمملكة للغالبية العظمة من السكان، بهدف تملك 80% من الشعب لسكنه والقضاء على السكن الإيجار، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف رواتب للمحتاجين وغير القادرين، ومن ضمن هذا الراتب مقدار لإيجار المنزل، وليتم القضاء على الإيجارات بشل نهائي تهدف المملكة لتمليك غالبية الشعب لمسكنه وأيضا ضمن خطط الإصلاح والقضاء على الهدر المالي.

مساهمة مؤسسة الوليد في هذا المشروع القومي

قامت المؤسسة بتوفير رابط لتسجيل طلبات الحصول على شقق في مشروعات الوليد أو سيارات لغير القادرين، الرابط مقيد الآن من التسجيل، وتم استقبال ألاف الطلبات المقرونة بوثائق تثبت احتياج المواطن لهذا الدعم وعدم حصوله على شقق أو سيارات منه من قبل، وقامت المؤسسة بالإعلان على تويتر الخاص بها شهريا عن أسماء المقبولين، وتم تسليم الشقق والسيارات وفق ألية وشروط التسليم، وأتاحت المؤسسة في الفترة الحالية الاستعلام عن طلبات الشقق المتوفرة عبر منصة سكني.

طلب مساعدة من مؤسسة الوليد الإنسانية