نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استخراج جواز سفر سعودي للنساء وشروط استخراج جواز السفر للنساء في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف استخراج جواز سفر سعودي للنساء يعد هذا من أهم الأسئلة التي يهتم بها الكثير من النساء والسيدات والفتيات ممن يعيشون على أراضي المملكة السعودية في الآونة الأخيرة حيث يعد جواز السفر بمثابة بوابة السفر لزيادة كافه الدول والأماكن السياحية التي يتطلع إليها الكثيرون، ولا سيما أن الوزارة وضعت مجموعة من البنود والشروط المحددة حتى تسمح باستخراج جواز السفر وخاصة للنساء و لكن كيف يمكن للمرأة أن تقوم باستخراج جواز السفر السعودي الخاص بها داخل المملكة وما هي شروط ذلك هذا ما سوف نلقي الضوء عليه بوضوح وشرح تفصيلي كامل عبر الأسطر الأتية.

شروط استخراج جواز سفر سعودي للنساء

قبل التحدث وشرح خطوات أصدار جواز سفر لأي امرأة داخل المملكة العربية السعودية لابد من الإشارة أولا إلى الشروط التي يجب توافرها من أجل التمكن من استخراج الجواز والتي تتمثل في النقاط الأتية:

يجب أن تكون مواطنة سعودية الجنسية مقيمة على أراضي المملكة العربية السعودية.

في حالة إذا كان ولي الأمر متوفي فيمكنك الحصول على جواز السفر من خلال الوصي أو من خلال احد الأشخاص ممن يحق لهم القوامة والولاية على المرأة مع أثبات هذا الأمر بصك شرعي.

كما يجب ألا تكون قد قامت مسبقا بتقديم طلب مرافق بجواز سفر اخر.

أما في حالة وفاة الزوج فيجب على المرأة استخراج بطاقة عائلية من خلال الأحوال المدنية السعودية.

ويجب سداد الرسوم الخاصة بتقديم طلب واستخراج جواز السفر.

كيف استخراج جواز سفر سعودي للنساء

بطبيعة الحال هذا الأمر يتطلب بعض من الخطوات الإلكترونية لكي يجوز استخراج جواز سفر سعودي للنساء وهذا باتباع ما يلي.

أولا تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على نظام ابشر الأفراد وزارة الداخلية مباشرة. هنا يجب البدء في سداد الرسوم الخاصة بإصدار جواز السفر الجديد عبر أي طريقه من طرق الدفع الإلكتروني المتاحة على منصة ابشر. ثم الضغط على الجزء الخاص (بالخدمات الإلكترونية) ومنها اختر (أصدار جواز سفر). ادخل اسم مقدم الطلب للحصول على الجواز ومدة صلاحيته، ومكان استلام سواء كان على البريد الإلكتروني أو عبر إدارة الجوازات السعودية. قم بالضغط للموافق شروط وأحكام استخدام الخدمة من أجل تأكيد الطلب. هنا هيظهر أمامك معاينة مبدئية بشكل جواز السفر في ظل المعلومات التي تم إدخالها من اجل معرفة أي أخطاء قبل إدخال الطلب بشكل نهائي.

#فيديو | لأن #الجوازات_في_خدمتكم سهلناها عليكم الآن.

مع خدمة التفويض الإلكتروني تقدر تفوض أي شخص يحمل الهوية الوطنية، ولديه حساب في #أبشر لمراجعة الجوازات وإتمام معاملاتك نيابة عنك في وقت انشغالك. pic.twitter.com/Krg0RocUH5 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) #فيديو | لأن #الجوازات_في_خدمتكم سهلناها عليكم الآن.

مع خدمة التفويض الإلكتروني تقدر تفوض أي شخص يحمل الهوية الوطنية، ولديه حساب في #أبشر لمراجعة الجوازات وإتمام معاملاتك نيابة عنك في وقت انشغالك. pic.twitter.com/Krg0RocUH5 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 13, 2020

الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار جواز سفر سعودي

يجب التأكد من تسديد كافة الغرامات المرورية لصاحب الجواز.

كما يجب الحصول على بصمة وصورة للشخص المتقدم.

تواجد الشخص الذي يرغب في الحصول على جواز السفر داخل المملكة العربية السعودية خلال استخراج الجواز.

تبلغ قيمة رسوم أصدار جواز سفر لمدة خمس سنوات 300 ريال سعودي.

بينما تقدر قيمة رسوم أصدار جواز سفر لمدة 10 سنوات 600 ريال سعودي.

يمكن للوالد أن يتقدم بطلب تقديم أصدار جواز السفر لأي فرد من أفراد أسرته والذي يكون عمره فوق أل 20 عاما.

وبعد قم بطباعة شكل الجواز السفر و بذلك نكون انتهينا من خطوات أصدار الجواز الإلكتروني.

ختاما في هذا المقال نكون قدمنا شرح عن كيفية استخراج جواز سفر سعودي للنساء عبر خدمة ابشر مع شرح لشروط استخراج جواز السفر السعودي للنساء بالإضافة إلى ذلك أهم الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر.