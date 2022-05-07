رابط التسجيل في الحج 1443 وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa وموعد التقديم

رابط التسجيل في الحج 1443، هو أحدث ما أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بشأن تقديم طلب التسجيل في الحج. من خلال البوابة الإلكترونية للحج والعمرة، خاصة مع اقتراب موعد الحج 1443، وإقبال الكثيرون على تقديم الحج والعمرة، وذلك خشية ألا يستطيعوا التسجيل في الحج 1443 في موعده المقرر من جانب الوزارة بالفعل، حيث أكدت وزارة الحج والعمرة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأنها سوف تعلن قريبًا عن موعد التسجيل في الحج 1443، وإجراءات التقديم رسميًا من خلال رابط التسجيل في الحج 1443، عبر وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية http://haj.gov.sa، وهو الموقع الرسمي الوحيد للوزارة لتلك الخدمات، منوهة على السادة الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2022، ألا ينجرفوا خلف المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي تروج للتسجيل في خدمات الحج، بشكل مزيف حتى لا يتعرضوا إلى عمليات الاحتيال والنصب من خلالها.

التسجيل في الحج 1443

تعد وزارة الحج والعمرة السعودية، واحدة من أهم الوزارات والجهات الحكومية، المتاحة في السعودية حتى الآن. فهي تقدم خدماتها للسادة الحجاج إلى بيت الله الحرام، والذين يأتون من كل حدب وصوب، لأداء مناسك الحج. أو حتى لأغراض العمرة، وفق الخطة التي تضعها الوزارة من أجل راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام. كما سبق وأعلنت وزارة الحج والعمرة، بأن أعداد ضيوف بيت الله الحرام لعام 1443/2022، من المتوقع بأن تبلغ حوالي مليون حاجة تقريبًا لهذا العام. وأكدت على الراغبين في الحج 1443، بأن يقوموا بالتسجيل عبر رابط الحج الرسمي الذي أعلنته. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت منذ وقت مضى، عن رابط تقديم الحج وزارة الدفاع، بالإضافة إلى خطوات استعلام حج وزارة الدفاع برقم الهوية. ولكن لم تعلن الوزارة حتى الآن عن موعد تقديم طلب الحج لعام 1443 بعد.

شروط موسم حج 1443-2022

وضعت وزارة الحج والعمرة، عددًا من الشروط لموسم الحج 1443/2022. وهي ضوابط واشتراطات موسم الحج للعام الحالي، والتي تستهدف وزارة الحج والعمرة. الاستفادة منها لتهيئة الوضع العام للحجاج وخدمتهم خلال هذا الموسم. ومن أبرز ضوابط موسم حج 1443 ما يلي: