مزايا التمويل للحصول على منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة الإلكترونية من أول منصة للتمويل الأصغر، لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالمملكة، حيث أن منصة سلفة تستخدم منصة صوفا للتكنولوجيا الحديثة، وهذا لكي يتم تسعير الائتمان، وعمليات التمويل لمساعدة العملاء المستفيدين بالمملكة، وبناءا على ذلك منصة سلفة تقوم بتحقيق الاستقلال المالي للمستحقين، حيث أن تساعد المواطنين السعوديين على تحقيق المتطلبات الشخصية المطلوبة، منصة سلفة تستخدم التقنية الحديثة، لكي يتم تطوير عمليات الخدمات المالية، وبناءا على ذلك تسهيل المعاملات بسهولة ويسر وسرعة، وإستخدام جميع الأدوات اللازمة لكي يتم الحصول على التمويل .

مميزات التمويل من منصة سلفة:

منصة سلفة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تقوم منصة سلفة بتوفير فترات دفع سهلة ومجدولة للعملاء. منصة سلفة تحصل على هامش ربح تنافسي مقارنة بالمنافسين. يمكن للمستفيد أن يحصل على تمويل سريع وفوري بعد التقديم على طلب التمويل مباشرة. أنها لا تتطلب وجود ضامن للحصول على السلفة.

شروط منصة سلفة للتمويل :

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. يجب أن ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ألا يزيد عن 60 عاماً. منصة سلفة تقوم بتوفير عملية التحويل دون تحويل راتب المتقدم. يجب أن لا يقل راتب المتقدم عن 4 آلاف ريال سعودي. يجب على المتقدم أن يكون قد تجاوز فترة العمل داخل القطاع الحكومي لا يقل عن 3 أشهر. أما في حالة القطاع الخاص أن يتجاوز 6 أشهر على الأقل.

أسعار منتجات التمويل على منصة سلفة:

في حالة أن يكون مبلغ التمويل 3000 ريال سعودي، يكون مدة التمويل 4 أشهر، تكون الفائدة حوالي 10.25% أما القسط الشهري يصل إلى 875 ريال سعودي. إذا كان مبلغ التمويل 4000 ريال سعودي، تكون مدة التمويل حوالي 5 أشهر أما بالنسبة للفائدة 9.44% والقسط الشهري 953 ريال سعودي. أما بالنسبة للتمويل 6 آلاف ريال سعودي، تكون مدة التمويل 6 أشهر الفائدة 8.79% والقسط الشهري 1012 ريال سعودي.

وقد ختمنا مقالنا بتحديث عن مزايا التمويل من منصة سلفة الإلكترونية لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك قمنا توضيح الشروط الأساسية المطلوبة لكي يتم التمويل من خلال منصة سلفة، وأضاف إلى ذلك أن قمنا بسرد الأسعار الخاصة بمنتجات التمويل الخاصة بمنصة سلفة.