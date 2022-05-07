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عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن الدفعة 54 شهر مايو 2022، حيث تزداد عمليات البحث في المملكم العربية السعودية للتعرف عن موعد نزول حساب المواطن، حيث يتم إصدار نتائج الأهلية للدورة الرابع والخمسين من برنامج حساب مواطن، ويمكن النقر فوق أيقونة نتائج الأهلية، للاستعلام عن حساب مواطم 1443، وذلك بعد أن أعلن على تويتر نتائج التأهيل للدفعة الأخيرة من حسابات المواطنين، وكذلك طريقة تسجيل الدخول إلى حساب المواطن للتحقق من رقم الهوية.سنشرح كيفية الاستعلام عن الدفعة الأخيرة. تاريخ إصدار حساب المواطن، الدفعة 54، مايو 2022.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 54 شهر مايو 2022

ينتظر الكثيرين موعد نزول حساب المواطن الدفعة 54، أعلن الحساب الرسمي المتقدم لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن النتائج الخاصة حول التأهيل وذلك بالنسبة للدورة 54 التي تمثل الدفعة الحالية لشهر مايو 2022، ويتطلب البرنامج أيضًا من المستفيدين التحقق من أهليتهم للحصول على الدعم من خلال زيارة الموقع الرسمي لمعرفة متى سيتم تخصيص المدفوعات لحسابات المواطنين مع آخر دفعة رقم 54 في مايو.

5 أيام على إيداع الدفعة الـ 54 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/XyEC7XFeSZ — حساب المواطن (@citizenaccount) 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 54 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/XyEC7XFeSZ — حساب المواطن (@citizenaccount) May 5, 2022

متى ينزل حساب شهر مايو 2022

يبحث العديد من الاشخاص عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 54، حيث يحدد برنامج حسابات المواطنين تواريخ ثابتة لصرف دعم المواطن وإيداع المساعدة المادية في الحساب المصرفي للمستفيد، ومن المعلوم أن موعد نزول حساب المواطن، سيكون هو اليوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث سيتم إيداع القسط الرابع والخمسين في حساب المواطنين في حساباتهم البنكية، وسيوافق هذا يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو كالمعتاد.

رقم حساب المواطن للشكوى

الدفعة 54 لجميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن تاريخ صرفحساب مواطن، إذا كان لديك أي اعتراض أو شكوى بخصوص حساب المواطن، يمكنك الاتصال بحساب المواطن للشكوى على 19912 وقد أعلن برنامج حسابات المواطنة عن إيداع 1.8 مليار ريال للمستفيدين الذين أكملوا الطلب، وبلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الأهلية 10.3 مليون، واستمر 53 شخصًا في الدفع، من جهة أخرى بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي منذ الدفعة الأخيرة 25 مليون ريال، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع للمستفيدين من النظام منذ إنشائه إلى أكثر من 116 مليار ريال، منها مليار ريال. كتعويض عن المدفوعات السابقة.