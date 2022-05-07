مصرف الراجحي يقدم افضل عروضه تمويل سداد المديونية رابط التقديم وأهم مميزاته

يعتبر مصر الراجحي من افضل بنوك المملكة من حيث عروضه التمويلية المختلفة ولما له من مزايا فى عروضه التمويلية التي تخدم قطاع عريض من المواطنين والاسر محدودة الدخل بالمملكة وتقدم لهم تسهيلات فى التمويلات المختلفة حيث حرص بنك الراجحي على أن يوفر الكثير من المنتجات المهمة إلى عملائه ومن بين تلك المنتجات هي منتج تمويل سداد المديونية، وسوف نوضح بداخل المقال كيفية الاستفادة من هذا المنتج واهم مزاياه وطريقة التقديم على هذا المنتج المقدم من مصرف الراجحي، حيث يعمل على تسهيل الظروف الصعبة على كافة العملاء الذي لديهم الكثير من الديون ومتعثرين في سدادها ويتولى البنك بسداد ما عليهم من ديوان من خلال ذلك التمويل، ومن المعلوم ان مدة الحصول على التمويل يمكن أن يتم استلام التمويل في نفس يوم التقديم، بحيث يتم تقديم كافة الأوراق والمسنتدات المطلوبة من قبل البنك، حيث يتم وضع المبلغ في حساب العميل وذلك في حالة احتياجه ويكون لبنك الراجحي في ذلك الجانب هامش ربحي تنافسي بعد ان يقدم خدمة سداد مديونية أي عميل لأي بنك أخر من بنوك المملكة .

مزايا مصرف الراجحي في مجال تمويل سداد الديون:

يتيح البنك الكثير من العروض المختلفة ويكون للعميل فرصة الاختيار.

يوفر الراجحي العديد من الخدمات ومن أهمها خدمات التمويل الشخصية حيث تساعد غير السعوديين.

من أهم مميزات ذلك التمويل هو أن فترة استحقاقه طويلة ويمكن أن تصل إلى 5 سنوات.

إمكانية الحصول على أي تمويل وطني.

في حالة وفاة الشخص المدين العميل للبنك يقوم البنك بسداد ما تبقى من الديون

اهم مزايا منتج سداد الديون:

يتيح فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

بهامش ربح تنافسي.

بمعدل النسبة السنوية لجميع الشرائح يبدأ من 2.37%.

كيفية الاستفادة من حاسبة شراء مديونية بنك الراجحي: