نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي واحصل على قرض الزواج خلال نصف ساعة المستندات المطلوبة والشروط في المقال التالي
تزداد عمليات البحث حول قرض الزواج، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل متميز وهو قرض الزواج حيث يوفر تمويل بهدف تسهيل الزواج للشباب وتوفير المال اللازم لهم، ورغم تنوع الخدمات المقدمة من المصرف لعملائه الا ان الاقبال على الحصول على قرض الزواج يلقى اقبال كبير من الكثير من الشباب حيث يمكن لأي عميل الحصول على قرض الزواج من خلال توافر عدة شروط مطلوب توافرها للحصول على القرض، وسوف نوضح شروط الحصول على التمويل والاوراق المطلوبة بداخل المقال، حيث تمثل متطلبات الزواج عبئًا ماليًا كبيرًا على الراغبين في الزواج في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من المواطنين بالمملكة،و يتسم هذا القرض بأنه لا يحتاج إلى إجراءات كثيرة أو وقت كبير للحصول عليه من خلال الذهاب الى احد افرع مصرف الراجحي وطلب نموذج لطلب القرض وملء كافة بياناته.
الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الزواج من الراجحي:
- ان يكون المقترض سعودي الجنسية، ومقيم اقامة دائمة داخل المملكة.
- يكون سن المتقدم بحد أقصى لا يتجاوز سن المقترض عن 60 عام لتسديد نهاية قسط القرض.
- أن لا يملك المقترض سجل تجاري باسمه.
- يشترط أخذ نموذج طلب القرض وكتابة البيانات المطلوبة فيه بشكل صحيح وبكل دقة.
- الدخل الشهري للمتقد بحد أدنى 2000 ريال سعودي للمقترض ولا يقل عن ذلك.
- يتعهد بدفع الأقساط في موعدها.
- يشترط الحصول على موافقة إدارة البنك قبل منح القرض للعميل.
- أن ألا يكون المقترض حصل على قروض سابقة من أحد البنوك الأخرى.
- يقوم الشخص المقترض بتحويل الراتب الشهري الخاص به على بنك الراجحي.
- تسديد أول قسط من القرض بعد مرور شهر من استلام القرض.
- يتعهد المقترض بسداد القسط الأول عقب 30 يومًا من استلام القرض.
- يتاح لموظفي البنك الحصول على القرض حسب الاشتراطات الخاصة بالبنك.
- يشترط تقديم نسخة مصدقة وموثقة من عقد الزواج الذي مضى عليه أكثر من عام.
طرق التواصل مع مصرف الراجحي:
يتم التواصل مع مصرف الراجحي بعدة طرق للحصول على القرض ومن أبرزها ما يلي:
- يمكن التقديم على القرض من خلال رابط مصرف الراجحي للحصول على قرض الزواج .
- وفي حالة فقدان البطاقة أو التعرض للاحتيال او لاية استفسارات يمكنك التواصل على هذا الرقم 8001244455.
- أو من خلال التواصل عبر الرقم الخاص 966920003344 وهذا الرقم خاص بالعملاء.
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