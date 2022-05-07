خطوات تجديد رخصة العمل او اصدارها في السعودية التحديث الأخير وشروط الاصدار المطلوبة

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية العديد من خدماتها للمواطنين من خلال منصاتها الالكترونية وقد اعلنت وزارة العمل مؤخرا عن خطوات إصدار أو تجديد رخصة العمل في السعودية بناء على التحديث الأخير الحاصل في العاشر من رمضان، والتي تتم عبر بوابة الخدمات الإلكترونية والتي تستهدف منح كافة العمال والموظفين الوافدين رخصة عمل في السعودية،وسوف نوضح بالتفصيل كيفية تجديد او اصدار رخصة العمل بالمملكة بداخل المقال، وأن عملية إصدار أو تجديد رخصة العمل في السعودية تتم بشكل فوري ولحظي، عن طريق الخدمة الإلكترونية الخاصة بـ استخراج أو تجديد رخصة العمل للعمالة الوافدة، والتي تعد وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، توافق فيها وزارة العمل على عمل المستفيد بموجب رخصة العمل، ويجب على الأشخاص الراغبين في إصدار أو تجديد رخصة العمل الاطلاع على دليل استخدام بوابة الخدمة الإلكترونية الخاصة بقطاع العمل والموجود في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الشروط المطلوبة لإصدار أو تجديد رخصة العمل في السعودية:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع تويتر إمكانية استخراج الرخصة الخاصة بالعمل أو تجديدها، وأشارت إلى إنه لكي يتم الاستفادة من هذه الخدمة ضرورة توافر بعض الشروط الهامة لدى الأشخاص المستفيدين والمتقدمين، ونعرض من خلال هذا المقال هذه الشروط وهي:

يشترط آلا تكون المنشأة موجودة ضمن النطاق الأحمر.

كما يشترط آلا يتجاوز تاريخ انتهاء رخصة العمل المراد تجديدها 6 اشهر.

خطوات إصدار أو تجديد رخصة العمل في السعودية :