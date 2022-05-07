نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وطرق التواصل المباشر مع الأمير محمد بن سلمان لطلب مساعدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة للتواصل مع مكتب الامير سلمان لطلب مساعدة مالية وعينية عاجلة حيث يرغب العديد من المواطنين في السعودية بمعرفه طريقة التواصل المباشر مع الأمير محمد بن سلمان لكي يتلقوا المساعدات أو لرغبتهم في تقديم طلباتهم،ومن داخل المقال بالخطوات كيفية التواصل مع مكتب الامير سلمان باكتر من طريقة، حيث يعد هناك مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها أن يتم التواصل المباشر مع الأمير والذي قد تولى عددًا من أهم المناصب سواء الاقتصادية أو السياسية، كما قد شغل المنصب لرئيس مجلس الشؤون للاقتصاد والتنمية في المملكة السعودية.

كيفية التواصل المباشر مع الأمير محمد بن سلمان:

حيث قام الأمير محمد بن سلمان بتسهيل طرق التواصل معه، وذلك لأنه ليس هناك طريقة واحدة فقط ولكن هناك العديد من الطرق لمختلف المواطنين، ويمكن التواصل المباشر مع الأمير محمد بن سلمان من خلال الطرق الآتية:

صيغة الرسالة التي يمكنك إرسالها لمكتب الأمير محمد بن سلمان.

الإتصال المباشر بمكتب الملك محمد بن سلمان.

التواصل مع مكتب الأمير محمد بن سلمان.

ويمكن للمواطنين بإرسال رسالة إلى مكتب الأمير محمد بن سلمان من خلال إتباع الخطوات التالية:

يجب على المواطن في استخدام الرقم “969”.

سوف يتم الرد بشكلٍ آلي وعبر رسالة مسجلة.

ثم النقر على الرقم 1.

ثم عليك بالتواصل مع الموظف المسئول والمختص بالمكتب.

ثم تقوم بذكر البيانات المطلوبة بالكامل للموظف.

وعليك بكتابة طلب بالإملاء لصيغة المعروض للموظف المتواصِل معك.

وسوف يكون هناك رقم خاص بمعروض الطلب، وذلك بهدف لمتابعة للطلب مع توفير الضمان لتسليمه.

واذا ماتم الرد عليك خلال حوالي 120 يومًا، ففي تلك الحالة من الممكن أن تُعيد لإرسال لمعروضك بمتابعة كل ما سلف ذكره من الخطوات.

طريقة اخرى للتواصل مع مكتب الامير محمد بن سلمان:

فقد أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بأنه يمكن التواصل المباشر معه من خلال إتباع الطرق الآتية:

وقد اعلان ان رقم الأمير محمد بن سلمان للتواصل مع مكتبه كالتالي: