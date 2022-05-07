نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض المخالفات المرورية الى النصف وطريقة الاعتراض على المخالفات ودفعها مجاناً في المقال التالي

تخفيض المخالفات المرورية الى النصف وطريقة الاعتراض على المخالفات ودفعها مجاناً كل ذلك عبر منصة ابشر حيث هناك شروط تخفيض مخالفة المرور وآلية تقديم اعتراض على مخالفات المرور فى السعودية يبحث الكثير عنها فى ظل تشديد الرقابة والإجراءات المرورية المتبعة من قبل الإدارة العامة للمرور وذلك من اجل احكام السيطرة على المرور والحد من انتشار الحوادث المرورية بشكل كبير والتي ترجع الى عدم الالتزام ومخالفة القواعد المرورية فى المملكة وأخطرهم السرعة الزائد عن الحد المقرر من قبل المرور فى السعودية. تقديم اعتراض على مخالفات المرور فى ابشر يجب أولا انشاء حساب فى منصة ابشر.

بعد التسجيل يتم الدخول الى منصة ابشر الالكترونية بالحساب الشخصي.

ثم اختيار خدماتي فى الشريط اعلى صفحة منصة ابشر الرئيسية.

وبعد ذلك يتم اختيار خدمة المرور.

أيضا يجب تحديد خدمة المخالفات المرورية.

ثم تظهر صفحة بها خانات يجب ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وبعد ذلك كتابة سبب الاعتراض على المخالفات المرورية فى المكان المخصص لذلك.

كذلك يجب الضغط على الموافقة على الشروط.

وأخيرا تصلك رسالة لتأكيد حفظ الطلب. شروط تقديم الاعتراض على المخالفات الكترونيا يجب ان لا تتجاوز مدة المخالفة ثلاثون يوماُ من تاريخ تسجيل المخالفة.

ثم لا يمكن تقديم اعتراض على مخالفة سبق تقديم اعتراض عليها فى ابشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة بالنظر فى الشكاوي.

كذلك لا يمكن تقديم طلب اعتراض اثنا قترة معالجة نفس الاعتراض.

أيضا من حق المعترض التقدم بأي عدد من اعتراض المخالفات اليا الا فى حالة تجاوز الاعتراضات المرفوضة خمسه لكل سنة. كيفية تخفيض المخالفات المرورية فى السعودية أولا يجب ان يكون المخالف مسجل فى منفذ وزارة الداخلية.

كذلك يجب تقديم الاعتراض على المخالفة فى مدة لا تتجاوز ثلاثون يوم على المخالفة.

أيضا يجب الاستعلام عن المخالفة التي تم تسجيلها فى نظام ساهر.

ثم يجب تسديد المخالفة بعد الاعتراض مباشرة حتى لا يتم دفع ثمن المخالفة بالكامل.

كذلك يتم السماح بالاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة. طريقة تسديد مخالفات المرور مجانا أولا يمكن تسدي المخالفات المرورية مجانا عن طريق الاستعلام عنها وفع المخالفة المرورية فى منصة ابشر.

كذلك يمكن تسديدها عن طريق الاتصال على رقم 989 واتباع الخطوات مع المجيب الالي لضمان نحاج تسديد المخالفة.

ثم تسديد المخالفة المرورية فى ماكينات الصراف الآلي عن طريق الفيزا. عمر شويل - جدة تخفيض المخالفات المرورية الى النصف وطريقة الاعتراض على المخالفات ودفعها مجاناً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيض المخالفات المرورية الى النصف وطريقة الاعتراض على المخالفات ودفعها مجاناً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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