نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الضوابط والشروط||ننشر اليكم كيفية استقدام عاملة منزلية من مساند 1443 في المقال التالي
استقدام عاملة منزلية هي واحدة من أهم الخدمات التي يحتاج اليها عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في جميع المدن، وهي الخدمة التي يتطلب اجراءها مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب ان يتم الالتزام بها، وذلك للحصول على مساعدة منزل تقوم بتقديم المنزل والأمور التي تتعلق به، وتتيح السعودية اجراء هذه الخدمة بسهولة من خلال مساند، لذلك سوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح كيفية استقدام عاملة منزلية من مساند 1443.
استقدام عاملة منزلية من مساند 1443
في اطار اختيار الكثير من الاسر والمنازل في المملكة العربية السعودية الى استقدام عاملة منزلية لتعمل في المنزل وتتولى اموره، فقد طرحت المملكة العربية السعودية موقع مساند، وهو الموقع الالكتروني الذي يسهل العدد من الإجراءات التي تتعلق بالوصول الى عاملة منزلية واستقدامها الى السعودية، حيث يتيح الموقع إمكانية انجاز هذه الخدمة من خلال تسهيل الإجراءات والضوابط التي يجب الالتزام بها.
كيفية استقدام عاملة منزلية عبر منصة مساند 1443
ويمكن ان يتم استقدام عاملة منزلية بسهولة من خلال زيارة موقع مساند ومن ثم اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج بشكلٍ مباشر الى موقع منصة مساند الالكترونية.
- يتم اختيار التسجيل عبر المنصة من خلال ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.
- يتم ادخال كافة بيانات التأشيرة.
- إدخال كل البيانات الخاصة بطلب التأشيرة.
- يتم رفع مستندات الاستقدام المطلوبة والتأكد من صحتها وتكون بصيغة Pdf.
- بعد النقر النقر على التعهد والإقرار بالموافقة على كل الشروط يتم الضغط على إرسال.
شروط استقدام عاملة منزلية في السعودية 1443
وقد تم تحديد بعض الشروط التي يجب الالتزام بها في استقدام عاملة منزلية الى السعودية، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.
- من الضروري ان يكون المستخدم لديه بالفعل حساب على منصة أبشر.
- يشترط ان يتم سداد كل الرسوم الخاصة بالمخالفات أو الغرامات المقيدة على صاحب الطلب.
- سداد الرسوم تأشيرة العمالة المنزلية.
- يجب ان يتوافر مستند تعريفي يعرض فيه ما يحصل عليه مقدم الطلب من راتب شهر بحيث لا يقل عن 5000 ريال سعودي .
- يشترط ان يتم امتلاك حساب بنكي وعرض كشف حساب بحيث لا يقل حسابه عن 35 ألف ريال سعودي وذلك خلال ست الأشهر الأخيرة .
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