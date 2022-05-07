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شروط طلب العفو الملكي عن السجناء والقضايا الغير مشمولة فى العفو الملكي 1443 وطريقة تقديم طلب العفو عن السجناء فى السعودية وآلية الحصول على العفو الملكي 2022 حيث يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار قرار العفو الملكي فى أول أيام شهر شوال من كل عام وذلك من اجل ادخال الفرحة والبهجة على المواطنين الذين يقضون عقوبة السجن فى المملكة ولكن يجب استيفاء شروط العفو الملكي حيث لا يتم العفو عن أي نوع من القضايا وهناك بعض تلك القضايا الغير مشمولة فى العفو الملكي 1443. شروط العفو الملكي عن السجناء 1443 يجب أولا اين يتجاوز عمر السجين ستون عاماً.

كذلك يجب قضاء نصف فترة العقوبة التي تم الحكم على المسجون بها على الأقل.

أيضا يجب ان يكون السجين حسن السير والسلوك اثناء قضاء فترة العقوبة.

ثم يشمل العفو السجناء من ذوي الإعاقة والتي يجب ان تكون شديدة او على الأقل إعاقة متوسطة.

كذلك يشمل العفو الملكي عن السجناء الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.

أيضا يتم العفو الملكي للسجناء فى قضايا جرائم المعلومات.

ثم لا يجب ارتكاب السجين أي جريمة اثناء المحاكمة ليكون احد المشمولين بالعفو.

وبعد ذلك يشمل العفو الملكي السجناء الذين تم الحكم عليهم لاشتراكهم فقط فى جرائم السرقة. ما هي القضايا والجرائم التي لا يشملها العفو الملكي أولا لا يشمل العفو قضايا السحر والشعوذة والقتل.

ثم قضايا الغش والتحريض على العنف والفساد.

أيضا قضايا تزييف العملة وتزوير الاختام.

ثم قضايا حالات سب الدين بالإضافة للعنف ضد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك قضايا تجارة المخدرات والسلاح غير مشمولة بالعفو الملكي.

بالإضافة قضايا غسيل الأموال والاحتيال وتزوير العملة. طريقة تقديم طلب الحصول على العفو الملكي عن السجناء 1443 الدخول الى رابط موقع ابشر الالكتروني العفو الملكي عن السجناء.

ثم ادخال اسم المستخدم وقم الهوية الوطنية.

بالإضافة لكتابة رمز المرور فى المكان المخصص له.

وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

ثم الضغط على خيار تقديم طلب عفو ملكي من خلال القائمة بالصفحة الرئيسية.

أيضا يجب ادخال البيانات المطلوبة والضغط على خيار ارسال.

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