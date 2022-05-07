نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الصندوق العقاري الموحد وعناوين الفروع الموجودة داخل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو رقم الصندوق العقاري الموحد وعناوين الفروع الموجودة داخل السعودية، الصناديق العقارية من القطاعات المهمة للمواطنين، ويريد الكثير من المواطنين معرفة عدد الصناديق العقارية الموحدة وفروعها في جميع أنحاء المملكة، هذه الوحدات هي الأفضل على الإطلاق من حيث التصميم والمعدات، حيث يساعد صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية على تقديم عدد من الخدمات المختلفة لجميع المواطنين سواء أكانوا مستأجرين أم عقاريين بهدف تقديم كافة الخدمات الإلكترونية لكافة القطاعات العامة والخاصة، من خلال رقم صندوق التنمية (199088) يمكنك التواصل مع عملاء الخدمة أو التعرف عليهم. رقم الصندوق العقاري الموحد أرقام الصناديق العقارية في جميع فروع المملكة العربية السعودية هي: رقم الاتصال بصندوق التنمية العقارية المركز الرئيسي لفرع كراسي: 015449489.

كذلك رقم الاتصال بفرع صندوق النماص للتنمية العقارية: 072820368.

رقم الاتصال لمكتب صندوق سكاكا للتنمية العقارية هو 046243904.

رقم فرع الزلفي هو 014222542 ورقم فرع حائل 065332212.

ورقم فرع وادي الدواسر الفريد هو 017841729.

فرع جازان رقم 0731171158.

رقم فرع مكة هو 025373237.

رقم هاتف فرع عرعرة: 046625532.

ورقم هاتف فرع تبوك: 044222233.

رقم الهاتف الخاص بشركة Medina هو 050599099.

رقم الهاتف الخاص بفرع ينبع هو 043226284. التسجيل في صندوق التنمية العقاري يمكنك التسجيل في صندوق التنمية العقارية من خلال: أولاً، يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة صندوق التنمية العقارية. ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول. يرجى ملء المعلومات المطلوبة للتسجيل (الاسم، حالة الزواج، رقم الهوية، رقم الهاتف المحمول، عدد أفراد الأسرة). بعد ذلك، تحقق من صحة البيانات المدخلة. سيتم عرض رمز التأكيد أمامك، أدخل رمز التحقق في الحقل المناسب. ثم انقر فوق أيقونة أوافق. صندوق التنمية العقاري تأسست عام 1394 هـ، وتعتبر هذه المؤسسة من أهم المؤسسات، يستثمر المواطنون في بناء الوحدات السكنية ويقدمون قروضاً لجعلها ميسورة التكلفة.

من الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يهدف إلى الاستثمار في جميع المناطق. الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري توضح السطور التالية الخدمات التي يقدمها صندوق التطوير العقاري: الطلب الحالي على دعم تمويل الإسكان.

هناك أيضًا خدمات مالية مع إعانات.

كذلك تحديث معلومات المرشح.

مبادرة الرهن العسكري قيد التنفيذ.

أيضا تحديثات مخالفات الدفع.

التحقيق في وضع المستفيد لاتخاذ القرارات اللازمة.

الرعاية من خلال جمع المعلومات عن الرعاة والجهات الراعية. شروط الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري لكي يتلقى مقدم الطلب طلب قرض من صندوق التنمية العقارية، يجب استيفاء عدة شروط لنجاح ذلك: لا يمكن للمقيم في المملكة استلامه.

يجب أن يكون عمر المتقدمين 25 عامًا أو أكثر ويجب ألا يزيد عمره عن 75 عامًا.

الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقدم أقل من 5000 ريال سعودي.

يجب أن تكون فترة العمل المحددة 6 أشهر على الأقل.

الزواج ليس شرطا للحصول على قرض.

يمكن للمرأة السعودية الحصول على قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية.

لكي تتم الموافقة على هذا الطلب، يجب أن تستوفي الشروط المذكورة أعلاه وليس عليك أن تكون من معيل الأسرة. أو عائلها.

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