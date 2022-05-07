نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على عروض جوالات stc بالتقسيط بدون مقدم في المقال التالي

شروط الحصول على عروض جوالات stc بالتقسيط بدون مقدم والإجراءات اللازمة لشراء جوال بالتقسيط من شركة اس تي سي السعودية حيث اطلقت الشركة عرض الجوال بأسعار فى stc بتخفيض كبير وخصومات رائعة وهناك أيضا عرض التقسيط من stc للجوالات وبدون دفع مقدمة وتأتي تلك الخطوة بالتعاون مع كبري جهات التمويل والتقسيط فى المملكة وهى شركة كورا للتمويل وحلول التقسيط المختلفة من اجل تقديم عرض جوالات بالتقسيط من stc وبدون مقدمة ولا فوائد. شروط الحصول على جوالات stc يجب أولا اختيار جوال من المعلن عنهم فى الشركة.

بعد ذلك يتم تسليم الجوال القديم ليتم فحصة فنيا من قبل الشركة وذلك عند الرغبة بتبديل الجوال القديم.

ثم يتم شراء الجوال بعقد بمدة زمنية لمدة عامين.

كذلك يجب توثيق تبديل الجوال القديم للاستفادة من العرض والتنازل عن الجوال من قبل العميل.

أيضا يتم التأكيد على إزالة كافة بيانات العميل من الجوال القديم قبل تسليمة للشركة.

ثم يقوم العميل بنقل خط الجوال الخاص به بمعرفته والشركة غير مطالبة بذلك.

حيث لا تلتزم الشركة بمحو أي بيانات من الجوال القديم جراء عملية نقل الخط.

يذكر ان تلك العروض لبعض الجوالات المتاحة فى الشركة وليس لجميع الجوالات. كيفية الحصول على جوال من stc أولا يجب ان تقوم الشركة بالاستعلام عن مستوي العميل.

كذلك العرض مقدم لعملاء نظام stc مفوتر فقط.

ثم غير مسموخ بذلك العرض لعملاء باقات مسبقة الدفع.

أيضا الانتظام فى دفعه الفواتير ومعدل استخدام العميل طوال العام مقياس للموافقة.

كذلك يجب ان يقدم العميل تعهد بالالتزام بدفع الفواتير بانتظام.

التمويل من شركة كوارا لا يجب ان يتجاوز 30 الف ريال. خطوات التقديم فى عرض تقسيط الجوالات من شركة stc يجب أولا تسجيل الدحول على رابط موقع شركة stc.

وبعد ذلك يتم الدخول على خدمة تقسيط الأجهزة وذلك من خلال فتح القائمة الرئيسية.

ثم تحديد خيار كوارا المتخصصة فى حلول التمويل.

أيضا يجب الاطلاع على الشروط والاحكام والموافقة عليها.

ثم القيام بتعبئة البيانات المطلوبة للتسجيل بشكل صحيح والتأكد من صحتها قبل الضغط على خيار تقديم. عمر شويل - جدة شروط الحصول على عروض جوالات stc بالتقسيط بدون مقدم - ثقفني

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