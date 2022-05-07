نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا || قصر العمل على السعوديين في مهن جديدة بداية من هذا التاريخ 18 ربيع الأول 1443ه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا قرار جديد يتضمن توطين أربع مهن جديدة، وهو القرار الذي جاء ضمن خطتها التدريجية لتوطين العديد من المهن في البلاد ليكون اقتصار العمل بها من جانب السعوديين فقط، وذلك في اطار العملة القرار الوزاري الذي تم إصداره من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي وذلك في تاريخ 18 ربيع الأول 1443هـ، وقد كان هذا القرار يستهدف استمرار جهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل توطين المهن الجديدة في السعودية وموعد وتاريخ العمل بها.

تاريخ بداية قصر العمل على السعوديين في مهن جديدة

وبناء لو ما أعلنته وزارة الموارد البشرية السعودية فمن المقرر لم يتم بداية تطبيق قرار توطين المهن الجديدة في السعودية بداية من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر مايو 2022، وبناء على قرار وزارة الموارد البشرية السعودية بقصر العمل على السعوديين في بعض المهن، فقد جاءت هذه المهن على نحو (السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات)، والتي يتم تطبيقها في مختلف مناطق المملكة، على ان يقتصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين،

تفاصيل قصر العمل في المهن الجديدة على السعوديين

وقد تم تحديد حد أدنى للأجور الخاصة بمهنتي الترجمة وأمناء المخزون لتكون على نحو 5000 ريال، ومن المقرر ان يوفر هذا القرار على نحو 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات في جميع انحاء السعودية، وهو القرار الذي يأتي استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية السعودية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وزارة الموارد البشرية تعلن الدليل الاجرائي

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية دليلًا إجرائيًا والذي جاء يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القرار والآليات اللازمة لتنفيذه، لضمان التزام المنشآت بتطبيقه وعدم التحايل عليه، وجاء ذلك بالتزامن مع تقديم مجموعة من المحفزات والدعم، المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين وتوفير فرص العمل في المملكة العربية السعودية.