نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر اليكم مواعيد العمل في محطات الفحص الدوري بعد إجازة عيد الفطر 1443-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بالتعرف على مواعيد العمل في محطات الفحص الدوري بعد إجازة عيد الفطر، وهي المواعيد التي قامت الإدارة العامة للفحص الفني في المملكة العربية السعودية بالإعلان عنها رسميا خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعدما يتم انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي تم إقرارها والتي تعد من الاجازات الرسمية والعطلات مدفوعة الآجر المعتمدة في جميع انحاء السعودية بكافة المدن والقطاعات المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الكشف عن مواعيد العمل في محطات الفحص الدوري بعد إجازة عيد الفطر.

موعد استئناف العمل في محطات الفحص الدوري

وقد أعلنت الادارة العامة للفحص الدوري في المملكة العربية السعودية الموعد الرسمي الخاص باستئناف العمل في محطات الفحص الدوري في جميع المدن السعودية، حيث يتم العودة الى العمل عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك المقررة بناء على الموعد المحدد، حيث بدأت العودة رسميا بداية من يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو 2022.

مواعيد العمل في محطات الفحص الدوري بعد إجازة عيد الفطر

ومن المقرر ان يتم العمل في محطات الفحص الدوري في مناطق المملكة ابتداء من يوم الخميس الموافق 5 / 5 / 2022م، حيث تكون فترة عمل محطتي الفحص الرياض1 والرياض 2، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطتي جدة 1، وجدة 2، ومحطات أبها، وجازان، وحائل، وتبوك، ونجران، وينبع، والطائف، والقصيم، والخرج، في مواعيد العمل الرسمية بداية من يوم السبت إلى الخميس، وذلك بداية من الساعة الـ9 صباحاً والتي تستمر حتى 3:30 مساء، ومن الساعة الـ9 مساء وحتى الـ12 صباحاً.

دوام محطات الفحص الدوري بعد إجازة عيد الفطر

وقد تابعت الإدارة العامة رسميا أن محطات الدمام، والهفوف، وحفر الباطن، سوف تعمل على مدار الأسبوع بداية من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً وحتى 3:30 مساء، ومن الساعة الـ8:30 مساء وحتى الـ12 صباحاً، وقد اشارت أيضا الى أن محطات الرس، والخرمة، والجوف، وبيشة، والباحة، والمجمعة، والخفجي، وعرعر، ومحايل عسير، ووادي الدواسر، وجدة 3 (عسفان)، ستعمل من الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت السعودية وحتى تمام الساعة 4:30 مساء.