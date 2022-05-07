الدعم النقدي|| موعد صرف دفعة مايو حساب المواطن 1443-2022 في جميع انحاء المملكة العربية السعودية

اعلن برنامج حساب المواطن السعودية خلال الأيام الأخيرة عن التفاصيل الخاصة بصرف الدفعة الجديدة لشهر مايو 2022، وذلك للحصول على الدعم النقدي الذي يتم تقديمه لجميع المستفيدين من الدعم النقدي بناء عبر الضوابط والشروط المعلنة، حيث يهتم الكثير من المواطنين في السعودية بالتعرف على موعد صرف الدفعة الخاصة بشهر مايو وكيفية الاستعلام عن الحصول على الدعم النقدي المقدم من برنامج حساب المواطن، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صرف دفعة مايو حساب المواطن 2022.

صرف دفعة مايو حساب المواطن 2022

يعتبر حساب المواطن هو أحد أهم البرامج التي تم اطلاقها من قبل الحكومة السعودية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد استحقاق الحصول على الدعم، ومن المقرر ان يتم الأيام المقبلة صرف الدفعة 54 من حساب المواطن وهي دفعة شهر مايو 2022، والتي يتم تحديد استحقاقها بناء على الكشف عن أسماء المقبولين في الدعم الشهري اشهر مايو.

موعد صرف دفعة مايو حساب المواطن 2022

وبناء على الموعد الشهري الذي يتم من خلاله صرف الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن السعودي، وهو يوم العاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم صرف دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو رسميا في يوم العاشر من شهر مايو 2022، وذلك بناء على ما كشف عنه الحساب الرسمي الخاص بحساب المواطن والذي يستفيد منه اكثر من عشرة مليون مستفيد في جميع انحاء المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن دفعة شهر مايو 2022

ويمكن ان يتم الاستعلام عن استحقاق الدعم النقدي المقدم من برنامج حساب المواطن بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.