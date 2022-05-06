نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دخول الحرمين لغير المحصنين وإلغاء الإجراءات الاحترازية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط دخول الحرمين لغير المحصنين من اكثر الأخبار التي قوبلت بفرحة كبيرة من كل المسلمين حول العالم بعد أن كانت أداء المناسك المقدسة للحج والعمرة مقتصرة علي المحصنين والذين آخذو جرعه اللقاح، حيث كانت السلطات السعودية منذ بداية جائحة كرونا معنت دخول الوافدين لأداء الحج والعمرة إلا إذا كان محصن بأخذ الجرعات المقررة من قبل السلطات في المملكة، وقد اتخذت الحكومة في المملكة العربية السعودية قرارًا بعودة الحج والعمرة في العام الماضي، كما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عقوبات من يقدم على الحج بدون تصريح، أما بخصوص الشروط التي كانت موضوعه كان لابد الحصول على تصاريح لزيارة الأماكن المقدسة، وارتداء الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المصليين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع التحصين قبل الدخول إليهما، ثم قررت السلطات السعودية إلغاء تلك الإجراءات بتفاصيل نوضحها من خلال السطور التالية.

شروط دخول الحرمين لغير المحصنين

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه عن اتخاذها قرارًا بإلغاء جميع الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكان من الإجراءات التي تم إلغائها التحقق من حالة التحصين لدخول ضيوف الرحمن من السعوديين والمقيمين للحرمين الشريفين ولكن يجب بالتأكيد استخراج تصريح الحج للمواطنين، وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيانها، إلى أن هذا القرار يتم تنفيذه بداية من يوم الأحد 3 شعبان 1443 الموافق 6 مارس 2022، على أن تقوم الجهات الصحية المختصة في المملكة بتقييم هذا الإجراء بشكل مستمر، وذلك طبقًا لتطورات الوضع الوبائي.

كما أوضحت السلطات السعودية التسجيل في حج الداخل أن هناك شرطين أساسيين لا بد من توافرهما حتى يتمكن غير المحصنين من دخول الحرمين الشريفين، وقد جاءا الشرطين على النحو التالي:

عدم إصابة زوار الحرمين الشريفين بفيروس كورونا.

عدم مخالطة زوار الحرمين الشريفين لأشخاص أُصيبوا بفيروس كورونا.

القرارت التي تم إلغائها في الحرمين الشريفين

ولم يقتصر قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة والتقديم على حج الداخل للمقيمين فيما يخص رفع الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين على إلغاء شرط التحصين فقط؛ بل اشتمل هذا القرار إلغاء بعض الإجراءات الأخرى وهي:

إلغاء شرط الحصول على تصاريح للصلاة في المسجد الحرام. الاستمرار بشرط حصول المعتمرين على تصاريح لأداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة. إلغاء شرط تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن يستمر ضيوف الرحمن في ارتداء الكمامة طوال تواجدهم في الحرمين الشريفين. إلغاء شرط الخضوع لفحص PCR معتمد وتقديم نتيجة سلبية للفحص، وكذلك شرط تقديم فحص معتمد لمستجدات فيروس كورونا Rapid Antigen Test. إلغاء شرط إصدار تصاريح العمرة بعد تسجيل بيانات التحصين، إذا كان المعتمر قادم من خارج المملكة. بالنسبة لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة سيتم إلغاء شرط خضوعهم للحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي.

كما أوضحت السلطات السعودية طريقة التسجيل في حج الداخل والتي سبق أن تحدثنا عنها في مقال سابق.