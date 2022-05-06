تقديم أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa التي يبحث عنها المقدمين في الضمان الاجتماعي المطور حديثا بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد استقبال طلبات التسجيل حتى ستة اشهر مقبلة، يتم فيها قبول أعداد جديدة من غير المؤهلين من قبل بسبب خطأ في خطوات التسجيل أو غيرها، وفق الشروط المقررة للتسجيل في الضمان المطور الجديد الذي تم تحديثه وعديله حديثا.

تقديم أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa الاستعلام عن حالة الضمان “برقم الطلب”

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث منظومة الضمان في نوفمبر 2021 ليتم تحديث بيانات المستفيدين ليتم الانتقال لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة للضمان المطور، وتم قبول خمسة مراحل من تسجيل الضمان المطور من غير المستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السنوات الماضية، وقامت الوزارة بالإعلان عن الموعد النهائي لعمل منصة استقبال طلبات الضمان القديمة الانتقال النهائي للمنصة الجديدة، وذلك في مايو 2022.

بيان من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (جديد)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمديد فترة استقبال طلبات الضمان حتى نهاية أكتوبر 2022 للاستمرار في استقبال الطلبات للذين قاموا بالتسجيل من قبل ولم يكن من حقهم التأهيل أو المسجونين بالفترة الماضية أو الذين لم يستكملوا وثائق التسجيل بالفترة الماضية، أو المطلقات أو الأرامل حديثا، ليكون من حقهم الاستحقاق والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وقد لاقى القرار ترحيب من أوساط المجتمع السعودي بما فيه من مراعاة لحقوق الفقراء في المملكة.

كيفية التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يتم الاتصال على رقم الهاتف المجاني 19911 للاستعلام والتواصل المباشر مع موظفي الوزارة، في أوقات العمل الرسمية لهم. يمكن أن يتم إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية المقررة علي رقم 11157. يتم متابعة أخبار الوزارة على تويتر أو عبر وسائل الإعلام الحكومي المعتمدة والقنوات التلفزيونية الرسمية.

تسجيل الضمان المطور والاستعلام عن حالة الضمان