نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الدفعة الجديدة لمستفيدي برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية يعلن على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتا تويتر عن موعد إيداع الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن الخاصة بشهر مايو الجاري 2022م حيث أن نقوم بتوضيح نتائج الأهلية للدورة الأخيرة من حساب المواطن، وموعد فتح التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين المستحقين، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بعرض تفاصيل دفعة شهر أبريل الماضي 2022م، وأضاف إلى ذلك أن حساب المواطن يوضح على أن 76% من المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم المادي الدفعة الماضية، حيث أن يكون متوسط الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1065 ريال سعودي.

موعد إيداع الدفعة الجديدة:

حساب المواطن يوضح على أن سوف يتم صرف الدعم المادي الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن للمستفيدين المستحقين بالمملكة يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك تم الإعلان على أن يكون الصرف يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو الجاري 2022م .

صدور نتائج الأهلية:

زادت محركات جوجل في البحث بشأن، هل صدرت أهلية شهر مايو الجاري لمستفيدي حساب المواطن، على أن يكون نتائج الأهلية لهذه الدفعة صدرت بتاريخ 20 أبريل الماضي 2022م ولذلك يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين المستحقين التحقق من الأهلية والاستحقاق لكي يتم الحصول على الدعم المادي الشهري وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين.

زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين، ولذلك أوضح حساب المواطن على أن لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن للتسجيل نهائياً، وهذا بناءا على ما تم مراجعة ودراسة جميع ضوابط برنامج حساب المواطن بشكل دوري.

تفاصيل دفعة شهر أبريل 2022م:

حساب المواطن أوضح على أن تم إيداع يوم 10 أبريل الماضي 2022م حوالي 1.8 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم بالمملكة، حساب المواطن يؤكد علي ا بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق الفعلي للدفعة الماضية حوالي 10.3 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، وأضاف إلى أن يكون إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي الدفعة الماضية حوالي 25 مليون ريال سعودي، حيث أن يكون إجمالي الدفعة الماضية منذ انطلاق البرنامج أكثر من 116 مليار ريال.