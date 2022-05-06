هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة بمكافأة شهرية قيمتها11 ألف ريال

أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لها للتوظيف، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء وفقا للمسميات الوظيفية، ولها العديد من المزايا والشروط وطريقة التقديم كما سنوضحها لكم في هذا المقال

تخصصات تدريب على رأس العمل في هيئة السوق المالية

مسار المالية.

مسار القانون.

مسار الإدارة.

مسار تقنية المعلومات.

أهداف البرنامج :

التأهيل على رأس العمل.

التطبيق للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية.

الحصول على الشهادات المهنية.

دعم جميع المشاركين لحضور برامج الاعداد للشهادات المهنية وإجراء الاختبارات ذات الصلة بالموضوع.

تنمية جدارة الموظفين الوظيفية، العمل الجماعي، العلاقات مع الأخرين، التفكير التحليلي، إدارة الوقت.

رفع مستوى المعرفة.

الاطلاع بجميع الأنظمة واللوائح واجراءات العمل ذات الصلة.

شروط الالتحاق بوظائف هيئة السوق المالية

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها في الشخص المتقدم لكي يمكنه الالتحاق بوظائف هيئة السوق المالية وهي:

يجب أن يكون المتقدم لتلك الوظائف سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة.

يجب أن يكون المؤهل الحاصل عليه المتقدم معتمد من وزارة التعليم، ويجب تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج وتاريخ الحصول على الشهادة.

يجب ألا يقل المعدل الدراسي العام للمتقدم عن جيد جدا.

يجب على المتقدم ان يقدم نتيجة اختبار مستوى اللغة الانجليزية، ويجب ألا تقل درجاته عن المستويات المحددة.

أن يقوم بتقديم نتيجة اختبار القدرات العامة والمعتمدة من المركز الوطني للقياس.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام للحامل على درجة البكالوريوس، ولا يكون مر على تاريخ التخرج أكثر من سنتين.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام للحامل على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي، ويجب ألا يمر أكثر من سنة على تاريخ التخرج.

يشترط التفرغ التام، واجتياز المقابلات الشخصية.

مميزات تلك الوظائف: