استعلام أقساط بنك التسليف 1443 شروط الإعفاء من أقساط البنك

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عمر شويل - جدة استعلام أقساط بنك التسليف 1443 أصبح الارتفاع الكبير الذي شهده العالم العربي في الأسعار يحدث مشكلة كبيرة وأزمات مالية لا حصر لها، والذي جعلت العديد من الأفراد يتجهون إلى الاستلاف أو التمويل من البنوك وشركات التمويل للتغلب على الضائقة المالية التي قد يمر بها البعض، خاصة حال الإقبال على وضع جديد يستلزم المزيد من المال مثل الزواج أو الإنجاب أو بناء المسكن، حيث أن هذه الأمور تحتاج من المال الذي لم يكن متوفر لدى البعض، لذا بدأت تظهر شركات التسليف والتمويل التي يمكنها تقديم مبالغ من المال وفق شروط محددة، و إتاحة طرق متنوعة وفترات سداد مناسبة للجميع، وهذا ما يفعله بنك التسليف مع جميع العملاء.

استعلام أقساط بنك التسليف 1443

الأقساط المتبقية للحاصلين على تمويل من أهم الأمور التي تشغل عقل كل من حصل على تمويل من بنك التسليف، حيث يرغب في الانتهاء من سداد الأقساط المقررة عليه في أسرع وقت ممكن، وذلك لما تمثله من عبئ على كاهله، لذا يمكن للحاصلين على تمويلات من بنك التسليف الاستعلام عن الاقساط المتبقية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك التسليف.

الضغط على أيقونة حساب التسليف، واختيار الأقساط.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن.

قم بالضغط على استعلام الأقساط.

شروط الإعفاء من أقساط بنك التسليف

يراعي بنك التسليف الحالة المالية التي قد يمر بها بعض الأفراد، وعدم قدرتهم على سداد الأقساط المقرر دفعها، حيث يمكن إعفاء بعض الأفراد من السداد بشرط تحقق ما يلي:

يعفى من سداد أقساط تمويلات بنك التسليف المواطنين السعوديين فحسب. أن يكون عمر الحاصل على القرض يتراوح ما بين 25 إلى 55 عام. تقديم الأوراق التي تثبت عدم قدرة المواطن على سداد الأقساط المقرره عليه، وبالتالي عدم قدرته على سداد باقي الأقساط. تقديم طلب إعفاء من سداد الأقساط إلى أحد فروع بنك التسليف.

شروط قروض بنك التسليف

ألا يزيد دخل الراغب في الحصول على قرض عن 12500 ريال سعودي.

وجود سجل ائتماني خاص بالمتقدم للتمويل.

أن يكون عمر الراغب في التمويل أقل من 70 عام.

يمكن للمطلقات والأرامل والاستفادة من قروض بنك التسليف.