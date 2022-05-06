رقم اكسترا اكسسوارات جوال تقسيط ، حيث تعتبر شركة اكسترا السعودية أهم الشركات التي تقوم بتقديم الأجهزة الإلكترونية، التي يحتاج إليها المواطن السعودي بالتقسيط المريح الذي يمكن للمواطن السعودي تحمله من تلك الأجهزة والمساعدة في توفير الرفاهية للمواطنين باستخدامهم الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مثل الموبيلات الذكية واللابتوبات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأدوات والأجهزة. وقد فرت شركة أكسترا أرقام الهواتف الخاصة بها للتواصل معهم لتسهيل عملية التواصل والتي من خلالها يقوم المواطن بقضاء جميع متطلباته بسهولة جداً.

رقم اكسترا اكسسوارات جوال تقسيط

اكسترا خدمة العملاء رقم الهاتف (81240900).

الشركة المتحدة للالكترونيات رقم الهاتف (920004123).

طرق التواصل مع شركة إكسترا

يتم التواصل مع الشركة من خلال عدد من قنوات التواصل المختلفة على جميع المنصات السوشيال. وفرت الشركة المتحدة للالكترونيات إكسترا طرق التواصل وهي كالتالي:

صفحة الشركة على تويتر.

الشركة المتحدة للالكترونيات.

صفحة شركة اكسترا على الفيسبوك.

قناة الشركة على موقع اليوتيوب.

صفحة الشركة على انستجرام.

عروض إكسترا السعودية اليوم

بعد التعرف على رقم اكسترا اكسسوارات جوال تقسيط فقد وفرت الشركة عدد من العروض والخصومات مقسمة كما في التالي:

عروض الهواتف الذكية اكسترا

جوال ابل ايفون 13 برومكس 5 ج 256 جيجا يمكنك الحصول عليه بمبلغ (5399) ريال سعودي بدلا من (5699) ريال سعودي.

وجوال شاومي ريدمي 10 اس 128 جيجا يمكنك الحصول عليه بمبلغ (849) ريال سعودي بدلا من (949) ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي اي 52 اس 50 جي 128 جيجا يمكنك الحصول عليه بمبلغ(1449)ريال سعودي بدلا من (1649) ريال سعودي.

عروض اللاب توب

للاب توب ابل ماك بوك برو 13 بوصة 8 جيجا 256 جيجا تاتش بسعر (5999) ريال سعودي.

للاب توب ابل ماك بوك اير 13 بوصة 8 جي 256 جيجا بالبصمة بسعر (4699) ريال سعودي.

لاب توب مايكروسوفت سرفيس 13.5 بوصة باللمس يمكمك الحصول عليه بمبلغ (4424)ريال سعودي بدلا من (5899) ريال سعودي بخصم يصل إلى 25%.

عروض التليفزيونات من اكسترا

تليفزيون سامسونج 75 بوصة الذكي يمكنك الحصول عليه بمبلغ (4799)ريال سعودي بدلا من (7499) ريال سعودي بخصم يصل إلى 36%.

وتليفزيون هومز 50 بوصة الذكي يمكنك الحصول عليه بمبلغ (1599) ريال سعودي بدلا من (2199) ريال سعودي بنسبة خصم 27%.

تليفزيون تي سي ال ى 75 بوصة الذكي يمكنك الحصول عليه بمبلغ (3999) ريال سعودي بدلا من (5199) ريال سعودي بنسبة خصم تصل إلى 23%.

عروض غسالات الملابس من شركة اكسترا

غسالة هاير علوية التعبئة 8 برامج 6 كيلو اللون الابيض يمكنك الحصو عليها بمبلغ (1299) ريال سعودي بدلا من (1799) ريال سعودي بنسبة خصم 28%.

غسالة ايل جي تعبئة امامية غسيل وتجفيف 10.5 كيلو يمكنك الحصول عليها بمبلغ (4199) ريال سعودي بدلا من (7199) ريال سعودي بنسبة خصم 42%.

وبذلك نكون قد قمنا بشرح طريقة التواصل مع شركة اكسترا و رقم اكسترا اكسسوارات جوال تقسيط. وكذلك عروض اكسترا السعودية اليوم وعرض الاب توب في اكسترا وكذلك عروض التليفزيونات وعروض غسالات الملابس وكذلك أرقام الهواتف الخاصة بالشركة لسهولة التواصل مع شركة آكسترا.