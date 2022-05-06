كم سعر الفائدة في السعودية 2022 وما الهدف من رفع سعر الفائدة على الدولار

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عمر شويل - جدة كم سعر الفائدة في السعودية 2022 يعد المال سلعة مستخدمة في التجارة وتكتسب قيمته من ارتفاع القدرة الشرائية أو انخفاضها، حيث يتم رفع سعر الفائدة بسبب ارتفاع الطلب على الأموال وتحدد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي بشكل سنوي، كما تعرف الفائدة بأنها عبارة عن القيمة المالية والرسوم التي يتم دفعها مقابل أخذ الفائدة من أموال الطرف الثاني، بينما تعرَف الفائدة من جهة المانح على أنها الدخل العائد من الإقراض حيث يتم خصم الديون على الطرف المقترض قبل أن يتم توقيع الضرائب على الشركة، أما بالنسبة لتعريف الفائدة من جهة المستفيد فهي عبارة عن دفع سعر تأجير المبلغ المالي لفترة زمنية معينة، كما يمكن التعرف علي طريقة فتح حساب بنك الرياض عن طريق النفاذ الوطني بالمملكة.



كم سعر الفائدة في السعودية 2022

لقد تم الإعلان من قبل البنك المركزي السعودي عن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 0.5%، من 1.25% إلى 1.75% بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة ب 50 نقطة خلال اجتماعه الذي تم بتاريخ 4 مايو 2022 ميلادي، وكما رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 0.5%، من 0.75% إلى 1.25%.

أنواع التعاملات بالفائدة

اقتراض البضائع الخدمية. ثم اقتراض البضائع الاستهلاكية. اقتراض السيارات. ثم اقتراض أية أصول مالية من أحد الأطراف لصالح الآخر.

لماذا تستخدم البنوك المركزية الريبو

هناك العديد من الأسباب التي تجعل البنوك المركزية يلجأون إلى استخدام الريبو، ويمكن تصنيف هذه الأسباب في حالتين وفق التالي:

زيادة معدل إعادة الشراء

عندما يكون هناك معدل تضخم مرتفع في الاقتصاد

ثم عندما يكون هناك خطر انخفاض قيمة العملة.

عندما تريد الحد من أي مضاربات تنشأ في مجالات النقد الأجنبي.

ثم إمكانية تكوين فقاعات الأصول نتيجة الإفراط في تكوين رأس المال.

انخفاض معدل إعادة الشراء

إذا افترض بنك الاحتياطي أن كلا من التضخم والعجز المالي يخضعان للسيطرة الجيدة ولا توجد احتمالية محتملة لملاحظة ارتفاع الأسعار الذي يقوده الطلب.

ثم عندما يظهر الاقتصاد علامات تباطؤ ويتطلع بنك الاحتياطي الهندي إلى تسريع الاقتصاد من خلال تسهيل سياسة نقدية أكثر ودية.

إذا اعتبر بنك الاحتياطي أن وضع ميزان المدفوعات طبيعي.

ما الهدف من رفع سعر الفائدة على الدولار

إن الهدف من رفع سعر الفائدة على الدولار هو زيادة تكلفة الائتمان في جميع أنحاء الاقتصاد، حيث تجعل أسعار الفائدة المرتفعة القروض أكثر تكلفة لكل من الشركات والمستهلكين، وينتهي الجميع بإنفاق المزيد على مدفوعات الفائدة، وأولئك الذين لا يستطيعون أو لا يريدون تحمل المدفوعات المرتفعة يؤجلون المشاريع التي تنطوي على تمويل، وهذا يشجع الناس في نفس الوقت على ادخار المال لكسب مدفوعات فائدة أعلى، مما يقلل من المعروض من النقود المتداولة، وهذا بدوره يميل إلى خفض التضخم والنشاط الاقتصادي المعتدل، والذي يعرف أيضًا باسم تهدئة الاقتصاد.