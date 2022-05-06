نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 12 موبايلى تقسيط بإصداراته المتعددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 موبايلى تقسيط هو أحد أهم الجوالات التي توفرها الشركة لراغبي اقتناء الجهاز المميز من إنتاج أبل ايفون وذلك لما يتميز به الجهاز من إمكانيات متميزة وشهرة عالمية، ويمكن الاستفادة من أجهزة موبايلي بالتقسيط والحصول على ايفون 11 برو موبايلي تقسيط للعملاء المؤهلين المشتركين في بعض باقات مفوتر بالشركة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الحصول على ايفون 12 موبايلى تقسيط.

ايفون 12 موبايلى تقسيط

يمكن الحصول على ايفون 12 موبايلى تقسيط إذا توافر لدى العميل الشروط الأساسية التي قامت الشركة بطرحها والتي تشمل:

في البداية يتاح التقسيط فقط لعملاء الشركة.

التأكد من خلال شركة سمة من مدى أهلية العميل للاستفادة من التقسيط.

الالتزام بتوقيع العميل مع الشركة عقدًا لمدة عامين.

إذا رغب العميل في فسخ العقد يتوجب عليه دفع المتبقي من ثمن الجوال مع المبلغ المحدد للضريبة.

لا يتاح تقسيط أكثر من جوال واحد فقط.

ايفون 12 موبايلي

يتاح للعملاء التقسيط لأجهزة ايفون 12 بإصداراته المتعددة من خلال الخطط التالية:

تقسيط ايفون 12 بسعة 64 جيجا عن طريق سداد 145 ريال طوال فترة العقد للمشتركين بباقات مفوتر التي تبدأ من 100 ريال.

الجوال بمساحة 128 لعملاء الباقات التي تبدأ من 200 بقسط ثابت 160 ريال، وكذلك الجهاز بمساحة 265 ويتم دفع مبلغ 175 ريال شهريًا.

ايفون 12 برو موبايلي

اما عن إصدار ايفون برو فيتاح من خلال الخطط التالية:

الهاتف بمساحة 128 للعملاء بداية من باقة 200 يمكن الحصول عليه في حالة سداد قسط 185 ريال ، وللجهاز بمساحة 265 فيتوجب على العميل سداد 200 ريال.

اما عن الجهاز ذو ذاكرة 512 فيتاح فقط للعملاء بدءً من باقة 300 وبقسط 240 ريال.

ايفون 12 برو Max موبايلي

لتقسيط الجوالات بإصدار برو ماكس من موبايلي فيتم إتاحتها من خلال الخطط التالية:

يتاح الجوال الذي يأتي بذاكرة 128 جيجا للعملاء المشتركين بالباقات من 200 على أن يتم سداد مبلغ 200 ريال.

للجوال بسعة تخزينية تقدر ب 512 يمكن شرائه بدفعات شهرية بلغت 265 ريال ويتم الاستفادة منه لعملاء باقات 300 وكذلك 400 وقد طرحت الشركة إصدار الجوال بسعة 256 ويمكن كذلك تقسيطه.

أجهزة موبايلي بالتقسيط

أيضًا حرصًا من الشركة على توفير كافة إحتياجات العملاء فقد وفرت عدد كبير من الاجهزة المختلفة والتي يمكن التعرف عليها عن طريق الموقع الرسمي للشركة.