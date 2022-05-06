منصة مدرستي تسجيل الدخول الكادر التعليمي ، قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة من أهم المنصات التي يحتاج إليها الطلاب وهي منصة مدرستي التعليمية التي تتيح للطالب حضور الدروس التعليمية الإلكترونية الخاصة بالمناهج الدراسية المقررة عليهم وتعمل أيضاً هذه المنصة على احتساب نسبة الحضور للطلبه على هذه المنصة، وتعتبر من أهم المنصات التي أطلقتها السعودية في السنوات الأخيرة وتشكل أهمية كبيرة لدى الطلاب ووزارة التعليم في المملكة، ونحن اليوم من خلال هذا المقال على موقع ثقفني سوف نتعرف على أهم المعلومات عن المنصة المشار إليها.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

قامت وزارة التعليم السعودي بوضع بعض الخطوات اللازمة لعملية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية والحصول على كل ما تقدمه وتعد هذه المنصة من البدائل الإلكترونية التي تم وضعها لإكمال العملية التعليمية عن بعد و ذلك للحد من انتشار الأوبئة و المحافظة على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم، ومن هذه الخطوات ما سوف نقدمه في السطور التالية وذلك لكل من يريد التسجيل الإلكتروني وإنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية مدرستي التعليمية عليه إتباع بعض الخطوات المتمثلة في:

يجب الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة منصة مدرستي التعليمية.

اختيار أيقونة العودة إلى الدراسة و النقر عليها.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد والضغط عليها.

القيام بملء جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

إدخال رَقَم السجل المدني الخاص بالطالب الجديد.

تسجيل رقم الهاتف الجوال الخاص بولي الأمر

منصة مدرستي تسجيل الدخول الكادر التعليمي

لكل من يريد الدخول على بوابة منصة مدرستي الكادر التعليمي لابد و أن يكون يمتلك حساب خاص به كي يتمكن من الحصول على كافة الخدمات المقدمة على البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة مدرستي التعليمية، ومن هذه الخطوات ما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي منصة مدرستي التعليمية.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

على الشخص تحديد إذا كان معلم أو طالب.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول على حساب نور لولي الأمر أو الإداريين.

ملء جميع البيانات المطلوبة الخاصة بحساب الشخص من على ميكروسوفت.

إدخال كلمة السر الخاصة بالمستخدم للخدمه.

وأخيرا يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

دخول منصة مدرستي عن طريق توكلنا

على الطالب إتباع بعض الخطوات اللازمة لعملية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية من خلال منصة توكلنا حتى يتمكن من عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح وتتمثل الخطوات في الآتي: