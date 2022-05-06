نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في حج الداخل ورابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل وأسعار الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حج الداخل هي احد الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من من عقدن النية والعزم على أن يكمل الركن الأعظم في دين الإسلام وهو حج البيت لمن استطاع ألية سبيلا، ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة الحج والعمرة في تصريح جديد لها أوضحت خلاله عن تدشينها لـ المرحلة الأولي من رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ومما لا شك فيه أن فريضة الحج من أهم الفرائض التي أيديها المسلمون، حيث فرضها هللا تعالى على المسلمين مرة أو أكثر لمن استطاع إليه سبيلا، حيث أنه وفي ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد العربية والعالمية بشكل عام، جعل المملكة العربية السعودية، تستعد بكل ما أوتيت من قوة، لاستقبال ضيوف الرحمن.

وحول التوقيت في فتح باب التسجيل للراغبين في أداء الحج من المواطنين والمقيمين، أوضحت السلطات السعودية أن العمل جار هذه الأيام على إعادة تخصيص أبراج منى وبرنامج منخفض التكلفة وتخصيص شرائح الخدمة للشركات والمؤسسات، ويأتي الفضل هذا التطور الكبير في هذه الخدمات إلى رؤية 2030 التي تمضي إليها المملكة والتي تحظي بدعم كبير من الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

موعد التسجيل في حج الداخل

وأعلنت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية عن انه سوف يتم استقبال طلبات التسجيل والحجز لحج الداخل للعام الهجري الحالي، ويأتي ذلك في وقت مبكر هذا العام حتى يتسنى لكل من يرغب بالحج من داخل المملكة العربية السعودية المبادرة بالتسجيل والحج إلكترونياً عبر صفحة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

ومن هنا يأتي دور أدارة موقعنا الكريم “ثقفني” على توجيه الراغبين في الحجز وتثبيت الحجوزات لحج الداخل لهذا العام من المواطنين السعودين أو حتي للمقيمين المغتربين ما عليهم ألا الذهاب إلى المكتب المخصص للمؤسسة التي قد اختيارها في وقت سابق في البرنامج والاطلاع على عروض حج الداخل هذا العام ولا بد أن تكون هذه الشركة من والشركات المرخص لها والاطلاع على تفاصيل اكثر عن الحج.

رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل

وقالت وزارة الحج السعودية في بيانها الرسمي الذي أصدرته منذ أيام قليلة انه سوف يبدأ التقديم لحج الداخل بنهاية شهر رمضان المبارك، كما أوضح بيان وزارة الحج على أن كافة العروض والأسعار وتوضيح التكلفة الكاملة لحج الداخل هذا العام، كما أشارة بعض التقرير الصحفية على أن تكون أسعار الحج هذا العام معتدلة عن العام الماضي، ومن منطلق التسهيل على كل البحثين عن أداء فريضة الحج هذا العام الدخول إلى رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل.

التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وقبل عرض كيفيه التسجيل في حج الداخل لابد أن نطرح عليك أخي الكريم أنواع برامج حج الداخل وأسعار الحجز حتي يتسنى الاختيار المناسب لكل شخص عقد النية علي أداء فريضة الحج هذا العام، حيث يوجد هناك العديد من برامج الحج الداخل المختلفة لتتناسب مع مختلف الإمكانيات المادية فهناك ثلاث برامج أساسية للحج منها الحج العام وهو أعلاهم تكلفة ثم يليه الحج منخفض التكلفة وهو الأوسط وأخيرًا الحج الميسر الذي يفرق كثيرًا في تكلفته عن البرنامجين الآخرين تيسيرًا للراغبين في أداء فريضة الحج.

البرنامج العام : برنامج متعدد الشرائح من حزم الخدمات الأساسية و خيارات ذات قيمة مضافة تشمل السكن في أبراج منى والنقل الجوي و السكن في مكة المكرمة، وخدمات إضافية من قبل مقدم خدمة الحج لتلبية احتياجات الحاج الكريم وأسعاره بنحو ( 6,833 رس – 15,514 رس ) برنامج منخفض التكلفة : برنامج مصمم ليكون ذي قيمة وبعدة خيارات وجميعها تشمل السكن في مخيمات منى، والنقل برا ذهابا و إيابا من مدينة الحاج، اختياريا في التنقل بين المشاعر باستخدام قطار المشاعر. وأسعاره بنحو ( 3,829 رس – 5,456 رس ) البرنامج الميسر : برنامج مصمم ليكون ذو تكلفة ثابتة ولمن يرغبون المبيت خارج مشعر منى في عمائر سكنية معتمدة من قبل وزارة الحج و العمرة في محيط مشعر منى و بتسهيلات التنقل عبر قطار المشاعر وبسعر محدد . وأسعاره بنحو ( 3,638 رس )

وبعد أتمام الاختيار لا يبقي ألا رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في الخطوات التالية:

الدخول إلى المسار الإلكتروني

أدخال المعلومات الشخصية بطريقة صحيحه

اختيار الخدمة المناسبة

استكمال عملية الحج

دفع قيمة الحجز

استلام التصريح

رقم وزارة الحج والعمرة المجاني

وتعمل وزارة الحج والعمرة على توفير كافة الخدمات التي تقدمها بشكل إلكتروني وذلك مواكبةً لمتطلبات التحول الرقمي والتي أصبحت من أكثر الأمور طلبًا، ويمكنكم التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال أرقام التواصل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي والتي نقدمها لكم خلا الأسطر التالية:

العنوان: طريق مكة جدة السريع، الحمراء، مكة المكرم. رقم الهاتف: 00966920002814 8004304444

والجدير بالذكر أن يوجد مميزات للتسجيل في بوابة المسار تعمل على التسهيل والتيسير على المواطنين السعوديين والمقيمين داخلها على القيام بالإجراءات بسلاسة ويسر والوصول المؤسسات المرخصة والتمكن من ضبط أسعار الخدمة وعدم الزيادة مع تشديد الرقابة عليها وإحكامها مع تقديم الحماية للحجاج المقيمين والمغتربين من الشركات الوهمية ومن المحتالين أو الوقوع في ذلك وتتيح للحاج اختيار مستوى الخدمة اللائق له وبالسعر المناسب.