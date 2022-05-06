دعم الدفعة 54 شهر مايو وموعد الصرف ورابط الدخول للحصول على الدعم

يتبقى على صرف دعم الدفعة 54 شهر ماية من حساب المواطن 4 أيام على إعلان لحظة الإيداع، فقد صدر نتائج الدفعة نهاية شهر إبريل، ومن خلال نتائج الأهلية يتم معرفة مدى أحقية الشخص المستفيد في الحصول على الدعم، وبمجرد الإعلان عن لحظة الإيداع يتم إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، ونعرض من خلال موقعنا ثقفني رابط الدخول للاستعلام عن دعم الدفعة 54 شهر مايو وموعد الصرف وكيفية تحديث البيانات والخدمات التي يقدمها برنامج حساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 54 شهر مايو من حساب المواطن:

يتم صرف الدفعة في الموعد المحدد له من قبل الأوامر الملكية في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، حيث يتبقى على صرف وإيداع الدفعة 54 شهر مايو في الحسابات البنكية 4 أيام، لكي يوافق موعد الصرف الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مايو، ولن يتم تغيير موعد الصرف إلا إذا وافق إجازة رسمية.

رابط الدخول للحصول على الدعم وكيفية تحديث البيانات:

يمكن للمواطن بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن يتم تسجيل الدخول والاستمتاع بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تحديث البيانات التي يلجأ إليها الشخص المستفيد للتمكن من الحصول على الدعم، وخدمة الحاسبة التقديرية للتمكن من حساب قيمة الدعم، وخدمة تقديم طلبات الاعتراض التي من خلالها يمكن تقديم طلب اعتراض في حالة أن قيمة الدعم الذي تم إيداع يساوي صفر أو أقل من المستحق.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن واجه العديد من التساؤلات حول سبب إيقاف صرف الدعم أو أن الأشخاص المستفيدين وجود الحساب البنكي إيداع صفر، هنا أشار البرنامج إنه لن يتم الإيداع في حالة تغيير إحدى البيانات التي تتعلق بالأشخاص المستفيدين، وتتمثل هذه البيانات المتعيرة في قيمة دخل الشخص المستفيد أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف او عدد الأسر، ويتم تحديث البيانات بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن ونوضح خطوات تحديث البيانات.

خطوات تحديث البيانات: