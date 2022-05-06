خطوات الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التنمية الاجتماعية

من أهم وأقوى البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى خدمة المجتمع من الرجال والنساء هو بنك التنمية الاجتماعية، والذي يعد من البنوك التي تقدم خدمات مجانية لجميع المواطنين وإعطائهم قروض بسعر مخفض للأقساط الشهرية، لأنه يراعي الدخل الشهري للعميل وأيضاً توفير المزيد من الأساليب التي تساعد المستفيد على تحقيق أحلامه وبماء مشروعه الخاص بأقل الإمكانيات، كما أنه يمكنك أن تحصل على أي من القروض المتوفرة من بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات والتي من بينها التمويل الاجتماعي والذي يهدف إلى بناء مجتمع متكامل خالي من التعسر والديون المتراكمة.

ماهو التمويل الاجتماعي

هو تمويل بمبلغ مالي لتمويلات عديدة منها تمويل الأسرة والذي يهدف إلى إعطاء رب الأسرة مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف ريال، شروط تمويل المطلقات والأرامل، وتمويل الترميم للمنازل بمبلغ 60.000 ريال، وتمويل كنف بمبلغ 30 ألف ريال ويهدف إلى فئة النساء المطلقات والأرامل وإعطائهم ذلك المبلغ بأقل قسط شهري على فترة سداد تصل إلى خمس سنوات، وهناك تمويل آهل وهو مخصص للنساء والرجال بدون فوائد ولا يحتاج إلى رسوم إدارية بمبلغ يصل 60 ألف ريال، خطوات استعادة المبالغ الزائدة، وهو يعد كتمويل ثاني لأنه كي تحصل عليه يجب أن تكون قد حصلت مسبقا على أحد التمويلات الأخرى مثل تمويل الترميم، وكنف، وتمويل الأسرة ويكون قد مر على أغلاقها عام كامل بدون أي تعثرات، وتمويل الزواج وهو للزواج للمرة الأولى.

الاستعلام عن باقي الأقساط المتبقية

وفر لك البنك عدة خدمات مجانية تساعدك في الحصول على أي من الخدمات التي تبحث عنها، فبنك التنمية الاجتماعية وفر لك خدمة استعادة المبالغ الزائدة، وأيضاً خدمة الاستعلام عن باقي الأقساط المتبقية، فيمكنك الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، والتسجيل به أو الدخول إذا كنت مسجل في البنك، ويتم البحث عن باقي الأقساط المتبقية ومعرفة ذلك من أعلى الصفحة يسارا، ثم كتابة الاسم ورقم السري وسوف تظهر لك كافة البيانات، أو يمكنك الاتصال على رقم البنك 920008002 وتحصل على المعلومات التي تريدها، كما أنه يتم سداد أول قسط شهري بعد مضي 30 يوما من حصولك على التمويل.