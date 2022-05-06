قانون العمل السعودي يوضح شروط مدة الإجازات عند حدوث حالة وفاة عند الموظف

قانون العمل السعودي هو احد القوانين الهامة التي يجلي إليها الكثير من الموظفين وأصحاب العمل ليكون علي علم بالحقوق والواجبات التي ينص عليها القانون سواء كانت لهم أو كانت عليهم، حيث جاء في تفاصيل نظام العمل في المملكة كل ما يخص الموظف من حقوق لابد أن يطالب بها مثل حقوق الموظف سواء كان سعودي الجنسية أو وافد مقيم في الإجازة المرضية والتي سبق وان تحدثنا عنها في مقال مفصل، كما وردت في نظام الخدمة المدنية في السعودية الذي يضم عدد من المواد المنظمة لشئون الموظفين، إلى جانب ضمان حقوق الموظفين في العمل من بينها الحقوق المادية التي تشمل الرواتب والبدلات والمكافآت والتعويضات، فضلاً عن حقوقه في الإجازات.

شروط مدة الإجازات عند حدوث حالة وفاة عند الموظف

وبعد أن تم تطوير معظم المواد الأساسية في قانون العمل السعودي حتي يتواكب مع مجريات التطور التي تسعي الحكومة السعودية في تطبيقه في كل القطاعات العاملة في المملكة والتي بدورها تساعد على تحسين مستمر في الوضع الاقتصادي للملكة ووضعها بين مصاف الدول المتقدمة في العالم، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة السعودية بوضع نظام مكتب العمل للعاملين في القطاع الخاص هذا فضلا عن القطاع الحكومي الذي يضم اغلب العاملين فيه أبناء الشعب السعودي، وقد صدر نظام الخدمة المدنية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويضم لوائح متعددة من بينها لوائح الإجازات وضوابطها، وفي السطور التالية توضيح بشروط مد الإجازة عند الوفاة:

تنص لائحة نظام الخدمة المدنية على أن الموظف يحق له الحصول على إجازة لمدة 5 أيام مدفوعة الأجر.

يحق للموظف الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا توفي له أحد الأقارب سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة.

يحصل الموظف على الإجازة بدءًا من تاريخ الوفاة.

إجازة الوفاة للعاملات

في نظام العمل ينص قانون العمل السعودي على أن الموظفة يحق لها الحصول على إجازة لمدة خمسة أيام، وذلك في حالة وفاة قريب لها من الدرجة الأولى، تحصل الموظفة على إجازة لمدة 4 أشهر و10 أيام في حالة وفاة زوجها.