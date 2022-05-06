كم باقي على نزول حساب المواطن الجديد والشروط المطلوبة الدفعة 54

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عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من المواطنين نزول حساب المواطن الجديد الذي يعد من أهم برامج الدعم المساندة للمواطنين السعوديين والتي تساعدهم على تخفيف أعباء الحياة، وخاصة المواطنين ذات الدخل المنخفض، فيما يمثل برنامج حساب المواطن تعويضاً لمخاطر التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السعودية لأجل توفير حياة كريمة للمواطن السعودي في المرحلة المقبلة.

برنامج حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية التي تصيب محدودي الدخل، كما تهدف إلى توجيه الدعم إلى المستحقين من خلال عدة شروط أعدتها الحكومة السعودية لضمان التوزيع العادل في المساعدات والدعم الحكومي الخاص بحساب المواطن.

يعد أهم المستفيدين من برنامج حساب المواطن هي الأسر السعودية أو الأفراد المستقلين بالإضافة إلى أسر السيدات سعوديات المتزوجة من غير سعودي فضلا عن حاملي بطاقات التنقل.

يبدأ المستفيد من برنامج حساب المواطن بالمرور بثلاث مراحل هامة حتي يتمكن من الحصول على دعم حساب المواطن، المرحلة الأولي هي عملية التسجيل في موقع حساب المواطن بعد عملية التسجيل يتم فحص الطلب المقدم من قبل المسؤولين عن حساب المواطن ومن ثم مراجعة البيانات.

المرحلة الثانية وهي المرحلة التي يتم قبول المستفيد وفي هذه المرحلة يتم إرسال رسالة من قبل المسؤولين إلى المستفيد تؤكد ترشحه في دعم حساب المواطن، المرحلة الأخيرة هي مرحلة الاستحقاق التي يحصل فيها المستفيد على الدعم المادي المباشر من خلال موعد صرف حساب المواطن.

كم باقي على نزول حساب المواطن الجديد

ينتظر الكثير من مستفيدي دعم حساب المواطن نزول الدفعة الجديدة الرابعة والخمسين والمقرر أن تنزل في حسابات المستفيدين يوم 10 مايو 2022، طبقا لما هو معتاد عليه في مواعيد صرف حساب المواطن، والمقرر له يوم العاشر من كل شهر ميلادي إذا لم يتوافق مع عطلة رسمية.

رقم شكوي حساب المواطن

يتمكن جميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن الخدمات وتقديم الشكاوى، عبر الاتصال برقم حساب المواطن الموحد 19912.

تطبيق حساب المواطن

يمكنكم تنزيل تطبيق حساب المواطن على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام الأندرويد من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي ثم البحث عن حساب المواطن ثم على تثبيت، بنفس الآلية السابقة يمكنكم تثبيت التطبيق على جهاز الايفون ولكن بعد الدخول على متجر ابل ستور، حيث لا يتجاوز حجم التطبيق 18 ميجا بايت.

المستفيدين من دعم حساب المواطن

يستهدف برنامج حساب المواطن العديد من الفئات أهمها التالي:

المواطنين المستقلين بسكن خاص بهم.

مستفيدي الضمان الاجتماعي.

حاملي بطاقات التنقل.

أبناء السيدات السعوديات المتزوجات من غير سعودي.

شروط صرف حساب المواطن

يصرف برنامج حساب المواطن إلى المواطنين السعوديين الذين يعانون من التحديات الاقتصادية وينطبق عليهم الضوابط والمعايير الجديدة كالتالي:

يجب أن يكون الدخل الشهري للمستفيد أقل من الحد المانع لدعم حساب المواطن.

لا يصرف حساب المواطن إلى المواطنين المسجونين أو المتواجدين في دار الإيواء.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

إلي هنا وصلنا لنهاية هذا التقرير كم باقي على نزول حساب المواطن الجديد والشروط المطلوبة الدفعة 54.