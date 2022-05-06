الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية الوطنية وزارة الموارد البشرية

الاستعلام عن موظف سعودي، حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية خِدْمَات عدّة من خلال منصتها الإلكترونية، حيث تحرص الوزارة علي توفير كلّما يخص من استعلامات خدمية من جانب المواطنين في المملكة، فمن خلال هذه الخِدْمَات يتم توفير وقت كبير للمواطنين ولمقرات العمل الذي تتبع الوزارة، واحد هذه الخِدْمَات هي خدمة الاستعلام عن موظف سعودي يعمل لدي أحد الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الأراضي السُّعُودية، حيث ترغب بعض المنشآت والهيئات والمؤسسات المختلفة في الاستعلام عن تفاصيل موظف سعودي ومعرفة طبيعة عمله وتاريخ بداية عمله وغيرها من التفاصيل الأخري، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن موظف سعودي.

الاستعلام عن موظف سعودي

أحد الاستعلامات الضرورية والهامة لدي بعض الأفراد والهيئات العاملة في المملكة السُّعُودية، وهي الاستعلام عن موظف سعودي، والتي يتم الاستعلام عنها من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول لمنصة الاستعلام الآتية: وزارة الموارد البشرية.

النقر علي تبويب (الاستعلامات الإلكترونية).

اختيار خدمة (الاستعلام عن موظف سعودي).

تطلب المنصة إدخال بيانات الاستعلام وهي (رَقَم الهُوِيَّة الوطنية) في المكان المخصص له.

يجب إدخال رمز التحقق المرئي في المكان المخصص لذلك.

ثم النقر علي تبويب (استعلام).

سوف تقوم المنصة بعرض بيانات الموظف السعودي المسجلة علي منصة الوزارة من حيث رَقَم هويته الوطنية وتاريخ ميلاده ومحل العمل الحالي، وعرض الوظيفة الحالية للموظف وكل ما يتعلق من بيانات أخري تخص الموظف.

استعلام عن بلاغ هروب وافد

وفرت منصة وزارة الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن بلاغات الهروب الخاصة بالوافدين الذين يعملون داخل الأراضي السُّعُودية، ويتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات: