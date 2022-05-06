عقوبات من يقدم على الحج بدون تصريح 2022 السلطات السعودية تكشف كل التفاصيل

عقوبات من يقدم على الحج بدون تصريح تم الإعلان عنها من قبل السلطات السعودية خلال هذه الأيام، حيث أعلنت وزارة الدخلية السعودية أنها الآن تعكف علي تطوير لائحة جديده لنظام الحج والعمرة قبل بدء موسم الحج بوقت كافي، ويكون هذا لردع كافة المخالفين في هذا الأمر، ويكون هذا لتفادي حدوث مشاكل تنظيمية في إدارة وتنظيم الحشود التي تحدث في كل عام أو أمنية مخالفة الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج التي يتم وضعها من قبل الحكومة في المملكة، كما يهدف التنظيم إلي التقليل من أعداد الحجاج المخالفين الذين يتزايد عددهم أثناء موسم الحج بشكل ملحوظ، كما تهدف ألائحة الجديدة إلى تقليص الأعباء المالية الناتجة عن وجود المخالفين، بالإضافة إلى التدافع والافتراش الناتج عن الزيادة في الطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى انسيابية في حركة الحشود والإسهام في إنجاح الخطط السنوية المعدة للحج.

عقوبات من يقدم على الحج بدون تصريح 2022

فبعد انتشار جائحة كورونا اتخذت المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار الفيروس، أبرزها حظر التجول الكلي والجزئي، والتباعد الاجتماعي في الأسواق والمحلات والأماكن العامة، ولقد طالت تلك الإجراءات الحرمين الشريفين، فتم إلغاء الحج والعمرة، وأصبحت ساحة الحرمين الشريفين خالية من المصليين ومن زوار بيت الله الحرام.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عقوبات جديدة لمن يقْدم على الحج بدون تصريح الحج 2022 عن مسودة اللائحة أمام المهتمين وأصحاب الاختصاص للأخذ بالآراء في تنظيم هذه العقوبات الجديدة التي توقع علي مخالفي نظام الحج دون تصريح والتي جاءت كما يلي: