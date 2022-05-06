نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات من يقدم على الحج بدون تصريح 2022 السلطات السعودية تكشف كل التفاصيل في المقال التالي
عقوبات من يقدم على الحج بدون تصريح تم الإعلان عنها من قبل السلطات السعودية خلال هذه الأيام، حيث أعلنت وزارة الدخلية السعودية أنها الآن تعكف علي تطوير لائحة جديده لنظام الحج والعمرة قبل بدء موسم الحج بوقت كافي، ويكون هذا لردع كافة المخالفين في هذا الأمر، ويكون هذا لتفادي حدوث مشاكل تنظيمية في إدارة وتنظيم الحشود التي تحدث في كل عام أو أمنية مخالفة الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج التي يتم وضعها من قبل الحكومة في المملكة، كما يهدف التنظيم إلي التقليل من أعداد الحجاج المخالفين الذين يتزايد عددهم أثناء موسم الحج بشكل ملحوظ، كما تهدف ألائحة الجديدة إلى تقليص الأعباء المالية الناتجة عن وجود المخالفين، بالإضافة إلى التدافع والافتراش الناتج عن الزيادة في الطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى انسيابية في حركة الحشود والإسهام في إنجاح الخطط السنوية المعدة للحج.
عقوبات من يقدم على الحج بدون تصريح 2022
فبعد انتشار جائحة كورونا اتخذت المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار الفيروس، أبرزها حظر التجول الكلي والجزئي، والتباعد الاجتماعي في الأسواق والمحلات والأماكن العامة، ولقد طالت تلك الإجراءات الحرمين الشريفين، فتم إلغاء الحج والعمرة، وأصبحت ساحة الحرمين الشريفين خالية من المصليين ومن زوار بيت الله الحرام.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عقوبات جديدة لمن يقْدم على الحج بدون تصريح الحج 2022 عن مسودة اللائحة أمام المهتمين وأصحاب الاختصاص للأخذ بالآراء في تنظيم هذه العقوبات الجديدة التي توقع علي مخالفي نظام الحج دون تصريح والتي جاءت كما يلي:
- يعاقب كل شخص من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن يدخلون المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) حج بلا تصريح بغرامة مالية قدرها (15,000) ريال، ويدون في سجله بأنه قد أدى الحج ذلك العام.
- يتم توقيع عقوبه علي كل شخص من السعودين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ممن يتم ضبطه مخالفاً (محرِماً بلا تصريح) على مداخل مدينة مكة المكرمة والحزام الداخلي لها والمشاعر المقدسة ومحطة (قطار خادم الحرمين الشريفين بالرصيفة) بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال ويعاد، وفي حال تكرارها تتضاعف العقوبات الموقعة في المرة السابقة، ولا يمكن من الحج لمن يتم رصده خارج المشاعر المقدسة.
- يعاقب كل من يقوم بنقل حجاج بدون تصاريح حج بغرامة ماليه لا تتجاوز (50.000) ريال وتتعدد بتعدد الأشخاص أو السجن لمدة لا تتجاوز عن (6) أشهر أو بهما معاً وتصادر وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي والتشهير بحق الناقل.
- يحال أي مخالف للبنود أعلاه في حال تكرارها للمرة الثالثة بعد إيقاع عقوبة الغرامة للنيابة العامة، للنظر في سجنه لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز (6) أشهر واتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
- إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة غير سعودي ومن غير مواطني دول مجلس التعاون يتم إبعاده عن المملكة، ويمنع دخوله للمملكة وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية.
- يتم العمل بالأمر السامي القاضي بمنع الأجانب والمقيمين من الدخول لمدينة مكة المكرمة اعتباراً من (25) من شهر شوال من كل عام ماعدا المقيمين فيها أو الذين لديهم أعمال خلال الموسم شريطة حصولهم على التصريح اللازم من الجوازات.
- تصدر العقوبات بقرار من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أو من يفوضه، ويجوز بقرار من سموه نقل اختصاص النظر في هذه المخالفات إلى لجان إدارية تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.
- يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها من هذه الأحكام التظلم لدى ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار.
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