اسرع رجيم صحي بعد رمضان والعيد لإنقاص الوزن

اسرع رجيم صحي يبحث عنه الكثيرين بعد انتهاء شهر رمضان وفترة العيد للوصول إلى الوزن المثالي بطريقة صحية دون احذ أي أدوية كيميائية حتى لا توثر بالسلب، كما يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، وذلك لأنها غنية بالألياف الصحية التي تعطي الشعور بالشبع لفترات طويلة مثل الأرز البني والشوفان والبرغل، كل شخص يحتاج إلى سعرات حرارية يومية حتى يعمل جسده بشكل جيد، ومع كل حركة يحترق قدر من السعرات الحرارية، تناول الأطعمة المشوية أو المسلوقة والبعد بشكل كامل عن الأطعمة التي تحتوي على دهون أو سكريات، كما يجب شرب كمية كافية من الماء والسوائل قبل تناول أي وجبة لأنها تعطي الشعور بالشبع، وتتنوع الرجيمات من صيام متقطع او كيتو وغيرها الكثير.

اسرع رجيم صحي بعد رمضان والعيد

اليوم الأول وجبة الفطور بيضة مسلوقة مع طبق من الجرجير والخيار وشريحة من خبز التوست الأسمر، تكون وجبة الغداء عبارة عن صدر من الدجاج المشوي، مع طبق من الخضروات المسلوقة شريحة من الجبن قليل الدسم، مع ربع الرغيف من الخبز الأسمر. أما اليوم الثاني وجبة الفطور 5 ملاعق من الفول المدمس، مضافًا إليه عصير الليمون الحامض وملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر، مع شريحة من خبز النخالة، وجبة الغداء علبة صغيرة من التونه مع طبق من الخيار والجزر والخس والطماطم، وتكون وجبة العشاء كوب من الحليب خالي الدسم بالإضافة إلى ثمرة من التفاح. اليوم الثالث وجبة الفطور شريحة من الجبن قليل الدسم، وربع الرغيف من الخبز الأسمر، وطبق من الخضروات، وجبة الغداء حبة من البطاطس المهروسة، مع طبق من شوربة الخضروات ،وجبة العشاء بيضتان مسلوقتان، مع طبق من الخضروات الطازجة، وربع الرغيف من الخبز الأسمر. اليوم الرابع وجبة الفطور كوب من الزبادي قليل الدسم بالإضافة إلى ثمرتين من التفاح، تكون وجبة الغداء عباره عن صدر من الدجاج المسلوق وطبق من الخضروات المشوية و5 ملاعق من المعكرونة، وجبة العشاء كوب من الزبادي قليل الدسم. يكون اليوم الخامس من حيث وجبة الفطور قطعة من الجبن وطبق من الخضروات الطازجة، وجبة الغداء قطعة من السمك المشوي، مع طبق من سلطة الخضروات، و5 ملاعق من الأرز، وجبة العشاء طبق من سلطة الفواكه الطازجة. اليوم السادس وجبة الفطور 5 ملاعق من الفول المدمس (أو كوب من الكورن فليكس)، مع شريحة من التوست الأسمر، وجبة الغداء صدر من الدجاج المشوي، مع طبق من السلطة الخضراء، وطبق من شوربة القرنبيط، وجبة العشاء بيضتان مسلوقتان مع شريحة من التوست الأسمر وثمرة من الفاكهة الطازجة. اليوم السابع وجبة الفطور طبق من الخضروات الطازجة (الجزر والخيار والخس والجرجير)، وجبة الغداء شريحة من اللحم المشوي، مع طبق من الخضروات، كالكوسا والجزر والبروكولي، مضافًا إليها ملعقة من زيت الزيتون البكر، و5 ملاعق من الأرز. وجبة العشاء طبق من الفواكه الطازجة، مضافًا إليها كوب من الزبادي خالي الدسم.

نصائح عند إتباع نظام الرجيم الصحي