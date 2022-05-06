نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50,000 ريال بموافقة فورية بالتقسيط 24 شهر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي
تمويل بالتقسيط الميسر لمدة سنتين على الأكثر من أهم التمويلات المتوفرة في السعودية بفترة سداد طويلة الأجل بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وليس مقيم دائمة فبها كما أمتاز التمويل الشخصي بالسيولة المالية من مبلغ 2 ألف ريال حتى مبلغ 50,000 ريال سعودي كأقصي مبلغ تمويل ممكن الحصول عليه من شركة إمكان للتمويل وقد نجحت الشركة في تقديم عروض تمويلية تجذب بها الكثير من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية حيث وفرت الشركة التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بفترة سداد طويلة الأجل حتى 24 شهر تقريبًا في المملكة.
المميزات التي يمنحها التمويل الشخصي من شركة إمكان
تقدم شركة إمكان تمويل سريع وفوري حتى مبلغ 50,000 ريال سعودي بالتقسيط حتى فترة زمنية خمسة سنوات كأقصى مدة عند سداد التمويل الشخصي الميسر من الشركة ويبحث العديد من المواطنين السعوديين على أهم المزايا والخصائص المتوفرة للأفراد داخل شركة إمكان للتمويل ومنها:
- توفير التمويل الشخصي بموافقة فورية بعد التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الميسر من خلال شركة إمكان.
- تقدم شركة إمكان التمويل الميسر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- تمويل شخصي بأقساط شهرية مرنة من سنة حتى سنتين على الأكثر بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة في الفترة الحالية.
- التمويل الشخصي يمتاز بأنه بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية حتى خمسون ألف ريال سعودي.
- تمويل بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل عبر شركة إمكان للتمويل في السعودية.
- كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بدون شرط جهة العمل سواء قطاع حكومي أو شبة حكومي أو خاص بالمملكة العربية السعودية.
الشروط الهامة للحصول على تمويل شركة إمكان في السعودية
هناك بعض الشروط الواجبة للموافقة على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل المقدم من بنك الراجحي لهذا العام الحالي كما يتم الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى أربعة وعشرون شهر على الأكثر بعد جمع الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومنها:
- لابد من إحضار سجل ائتماني سليم لجميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل.
- يجب توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يجب توفير الحد الأدنى من الراتب الشهري المطلوب حيث يبدأ من 4000 ريال سعودي لدى شركة إمكان للتمويل في أراضي المملكة.
- العمر المناسب حيث يتراوح التقديم عبر الإنترنت من 25 إلى 60 عام.
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