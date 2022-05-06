الاستعلام عن دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص بالمملكة

الاستعلام عن دعم الموارد البشرية، حيث يقدم صندوق دعم الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة والمتميزة لعدد كبير من موظفي القطاع الخاص بمختلف مجالاته، ويتوفر ذلك من منطلق دعم الباحثين والباحثات عن عمل بأي من القطاعات الخاصة، علي أن يتم تقديم الدعم لكافة المنشآت الخاصة بالقطاع الخاص، حيث يتم دعم جميع وظائف القطاع الخاص، ويدعم البرنامج توفير فرص جيدة لعدد من مواطني المملكة في إيجاد فرص حقيقية للعمل وخاصة فيما يتوافق مع مؤهل كل شخص، سواء كان ذلك للرجال أو النساء، وسوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن دعم الموارد البشرية.

الاستعلام عن دعم الموارد البشرية

يتوفر الاستعلام عن دعم الموارد البشرية لجميع العاملين بالقطاع الخاص بواسطة بوابة هدف الإلكترونية، وذلك من اجل الاستعلام عن مدي استحقاق دعم الموارد البشرية للموظفين للعاملين بالقطاع الخاص أم لم يندرج تحت الدعم المقدم، ويتم الاستعلام من خلال اتباع التعليمات الآتية:

يجب الدخول إلى منصة صندوق تنمية الموارد البشرية: تسجيل دخول.

اختيار النقر إلى تبويب (خدمات الأفراد).

سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام عن دعم الموارد البشرية المخصصة لموظفي القطاع الخاص بالمملكة.

يجب أن يتم تسجيل البيانات المطلوبة من أجل إتمام خدمة الاستعلام بنجاح.

التأكد من تطابق وصحة البيانات المدخلة.

ثم النقر على تبويب (استعلام).

وبعد ذلك سوف تظهر لكم جميع التفاصيل التي تتعلق باستحقاق دعم الموارد البشرية المقدم من صندوق هدف لموظفي القطاع الخاص.

شروط استحقاق دعم الموارد البشرية

يوجد مجموعة من الضوابط والشروط التي تخص استحقاق دعم الموارد البشرية والتي تم تحديدها علي النحو التالي: