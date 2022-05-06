نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تقرير طبي والحصول علي شهادة مرضية بمنصة صحة في المقال التالي
الاستعلام عن تقرير طبي، فقد أصبح من الممكن أن يتم الاستعلام عن تقرير طبي بواسطة رقم الهوية الوطنية، علي أن يتم الاستعلام بشكل إلكتروني من خلال منصة صحتي، فقد وفرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية منصة صحة ليتم من خلالها توفير خدمات عديدة تعمل علي توفير الوقت والجهد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، وتعد خدمة الاستعلام عن تقرير طبي من الخدمات الهامة التي يبحث العديد عنها بصفة يومية من أجل التعرف علي تفاصيل الإجازة المرضية وهل تم الموافقة عليها أم لا والتعرف علي مدة الإجازة المرضية وغيرها من الأمور الهامة، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام تقرير طبي.
الاستعلام عن تقرير طبي برقم الهوية الوطنية
يتوفر من خلال منصة صحة أن يتم الاستعلام عن التقارير الطبية برقم هوية المستفيد الوطنية، علي أن يتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى منصة الاستعلام التالية: منصة صحة.
- النقر للدخول على قسم الخدمات من خلال الشريط العلوي للمنصة.
- تحديد الاختيار لخدمة الاستعلام عن التقارير الطبية.
- سوف تنبثق صفحة جديدة من خلالها يتم كتابة الرقم المرجعي في المكان المحدد لذلك.
- يجب إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بالمستفيد في المكان المحدد له.
- ثم النقر على أيقونة الاستعلام من أجل عرض كافة التفاصيل الخاصة بالتقرير الطبي الذي يتم الاستعلام عنه.
طريقة الحصول علي شهادة إجازة مرضية
يتوفر من خلال منصة صحة الإلكترونية خدمة الحصول على شهادات الإجازة المرضية بشكل إلكتروني سريع، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتطلب الأمر الدخول إلى منصة صحة من الرابط التالي: تسجيل دخول.
- النقر علي خدمات المنصة الإلكترونية.
- الضغط على تبويب الخدمات المرضية.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الإجازات المرضية.
- يجب إدخال رقم الطلب أو رمز الخدمة في المكان المحدد لذلك.
- ثم إدراج رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة في المكان المخصص لذلك.
- النقر على تبويب الاستعلام، لتظهر التفاصيل المرتبطة بشهادة الإجازة المرضية التي يتم الاستعلام عنها، علي أن يتم النقر علي تبويب الطباعة من أجل طباعة الشهادة.
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