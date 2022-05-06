نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة 54 والاستعلام عن نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر موقع حساب المواطن على صفحات التواصل الاجتماعي، معود إيداع الدفعة 54 من دفعات الدعم، ودعا المستفيدين إلى الاستعلام عن نتائج الأهلية لمن سيحق له الصرف في هذه الدفعة، وانطبق عليه معايير الاستحقاق، التي تم وضعها للبرنامج وتخضع للتحديث بشكل دوري، غير أن عملية التسجيل في حساب المواطن لا تزال متوقفة للمستخدمين الجدد، ويمكن فقط إضافة تابع لمستفيد من الخدمات، وتعد هذه الدفعة هي الأولى بعد انتهاء شهر رمضان وستصرف بعد إجازة عيد الفطر.

موعد إيداع الدفعة 54

قال حساب المواطن على حسابة في تويتر، يوم 5 مايو الماضي، أنه يتبقى على موعد صرف الدفعة 54 خمسة أيام فقط، وهو ما يشير إلى صرف الدفعة الجديدة في موعدها الشهري الذي يوافق يوم 10 مايو 2022، وسيكون ذلك في منتصف الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء القادم، وهو يوم عمل عادي وبالتالي لا يكون هناك داعي للتقديم أو التأخير في موعد الصرف.

الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 54

دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين من خدماته، إلى التحقق أو الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 54، والتي صدرت نهاية الشهر الماضي، ويمكن للمستفيد تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن ثم كتابة بيانات الدخول.

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

قائمة دراسة الأهلية

إن كان حالة المستفيد مستوفي الشروط والمعايير ستظهر عبارة تفيد بأنه مؤهل.

في حالة كان المستفيد غير مؤهل سيظهر أيقونة أسباب عدم الأهلية ويمكنه التقديم بالاعتراض ورفع المستندات وتحديث البيانات.

شروط أهلية حساب المواطن

وللتذكري حول أهم شروط أهلية حساب المواطن:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم في المملكة بشكل دائم، وألا يقيم في خارج المملكة لأكثر من 90 يوم خلال أخر 12 شهر.

عدم تواجد المستفيد في أحد دور الإيواء الحكومية بالمملكة أو السجون.

أن تتوافق البيانات التي تم الإفصاح عنها مع تلك التي ترد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما يدخل الدخل الشهري للأسرة في تحديد معايير الاستحقاق بجانب أعمار أفرادها التابعيين امن هم أكبر من أو أقل من سن 18 عام، وكل تلك البيانات يمكن التحقق منها عبر موقع حساب المواطن الرسمي، بالإضافة إلى حالات الاستثناء.