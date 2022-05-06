منصة مستعد تسجيل دخول للخدمات الصحية بالمملكة

منصة مستعد تسجيل دخول، فقد وفرت وزارة الصحة منصة مستعد الإلكترونية التي من خلالها يمكن التقديم للحصول على إجازة مرضية، فهي واحدة من ضمن الخِدْمَات الإلكترونية الهامة التي توفرها وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية، لجميع المواطنين والمواطنات ويتم ذلك وفق الآلية والمنظومة الخاصة بمنصة مستعد، حيث إن هذه الإجازات يتم الإصدار الخاص بها بشكل إلكتروني من خلال ربط الجهات ذات العِلاقة بمنصة مستعد، وتتمثل هذه الجهات في كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة مع عدد من الهيئات ذات التخصصات الصحية المختلفة، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم من أجل الحصول علي إجازة مرضية من خلال منصة مستعد.

منصة مستعد تسجيل دخول

يتم الحصول علي الإجازات المرضية بشكل رسمي إلكتروني من خلال منصة مستعد، ويتم ذلك من خلال الخِدْمَات الصحية والتي يتم الحصول عليها بهذه الخطوات:

يجب الدخول لرابط أداء الخدمة التالي: منصة مستعد صحة.

بعدها يجب الدخول المباشر لقسم الخِدْمَات الإلكترونية المتوفرة من قبل المنصة.

الضغط على تبويب الإجازات المرضية بواسطة بعض الخِدْمَات المتاحة أمام كل شخص في المنصة.

يتم تسجيل الدخول المنصة من خلال حساب المستخدم الذي يعتبر بمنزلة ممثل المنشأة.

يجب تسجيل جميع البيانات التفصيلية المرتبطة بالإجازة المرضية.

ثم التوجه لحفظ البيانات التي تم تسجيلها ثم النقر علي تبويب (إرسال).

ما هي خِدْمَات منصة مستعد؟

وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية تعمل علي تقديم عدد هائل من الخِدْمَات الإلكترونية بواسطة منصتها الإلكترونية، والتي تعتبر خِدْمَات هامة لجميع المواطنين داخل الأراضي السُّعُودية، ومن أبرز هذه الخِدْمَات ما يلي:

تقدم المنصة خِدْمَات خاصة بالشهادات الصحية للعاملين.

كما توفر منصة مستعد خدمة خاصة عن التراخيص الصحية.

خِدْمَات التقييم الذاتي المتنوعة الأداء.

الاستعلام عن الإجازات المرضية والحصول عليها.

خِدْمَات مرتبطة بالتقارير الطبية والتطعيمات والشهادات الخاصة بها.

خدمة هامة عن الاستعلام عن المنشآت والمراكز التي تقدم خِدْمَات صحية.

خِدْمَات خاصة للحصول علي شهادة فحص الفيروس المستجد.

خدمة الاستعلام عن الشهادات الخاصة بفحص الزواج.

وجميع هذه الخِدْمَات تتم بشكل إلكتروني والتي يتم الحصول عليها بشكل إلكتروني في أي وقت علي مدار الساعة.